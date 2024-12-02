意甲｜費倫天拿中場艾度亞度保夫 比賽突失知覺留醫ICU(有片)

周日意甲聯賽，費倫天拿主場迎戰國際米蘭期間，費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，及後回復清醒及自主呼吸，被送往深切治療部。費倫天拿發聲明指，艾度亞度保夫正在深切治療部，並接受藥物鎮靜，經初步檢查後，排除中樞神經，以及心肺系統受急性損害的可能，會在未來24小時再作評估。

彎腰綁鞋帶後突倒地 隊友落淚賽事腰斬 當時比賽暫停，VAR正檢查國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯被判無效的入球，期間艾度亞度保夫在彎腰綁鞋帶後，約5秒後突倒地並失去知覺，他的費倫天拿隊友及國際米蘭球員見狀大驚，馬上招救護人員入場，雙方球員圍住艾度亞度保夫，以免被鏡頭影到，直播畫面亦轉為遠鏡，場內多名球員落淚，艾度亞度保夫隨即由擔架抬上救護車送院，球證及後宣布賽事腰斬，當時踢成0:0，兩隊將擇日重賽。

艾度亞度保夫出身羅馬青訓，曾入選意大利小國腳，今季以150萬歐元外借到費倫天拿，買斷費用為1050萬歐元。

▼▼有片慎入▼▼

"Edoardo Bove"



Porque se desplomó en el partido de la Fiorentina ante el Inter por la Serie A de Italia. Me duele hasta mí, a todos les está pasando seguido loco, ya no se puede disfrutar del fútbol, la puta madre.



¡Mucha fuerza, Bove! 🙏pic.twitter.com/3kXRCbPwdy — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) December 1, 2024