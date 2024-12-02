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體育
2024-12-02 10:27:18

意甲｜費倫天拿中場艾度亞度保夫 比賽突失知覺留醫ICU(有片)

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費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。

費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。

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周日意甲聯賽，費倫天拿主場迎戰國際米蘭期間，費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，及後回復清醒及自主呼吸，被送往深切治療部。費倫天拿發聲明指，艾度亞度保夫正在深切治療部，並接受藥物鎮靜，經初步檢查後，排除中樞神經，以及心肺系統受急性損害的可能，會在未來24小時再作評估。

費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，圖為他賽前熱身。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。（路透社） 雙方球員圍住艾度亞度保夫，以免被鏡頭影到，直播畫面亦轉為遠鏡（影片截圖） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，場內多名球員落淚。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，場內多名球員落淚。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，場內多名球員落淚。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。（路透社） 費倫天拿22歲中場艾度亞度保夫（Edoardo Bove）在16分鐘突然倒地一度失知覺，隨即由擔架抬上救護車送院。（路透社） 雙方球員圍住艾度亞度保夫，以免被鏡頭影到，直播畫面亦轉為遠鏡（影片截圖）

彎腰綁鞋帶後突倒地  隊友落淚賽事腰斬

當時比賽暫停，VAR正檢查國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯被判無效的入球，期間艾度亞度保夫在彎腰綁鞋帶後，約5秒後突倒地並失去知覺，他的費倫天拿隊友及國際米蘭球員見狀大驚，馬上招救護人員入場，雙方球員圍住艾度亞度保夫，以免被鏡頭影到，直播畫面亦轉為遠鏡，場內多名球員落淚，艾度亞度保夫隨即由擔架抬上救護車送院，球證及後宣布賽事腰斬，當時踢成0:0，兩隊將擇日重賽。

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艾度亞度保夫出身羅馬青訓，曾入選意大利小國腳，今季以150萬歐元外借到費倫天拿，買斷費用為1050萬歐元。
 

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