意甲｜費倫天拿辛尼奧路遭前球會羅馬指控　青年賽後醉酒襲擊球員

意甲球會羅馬指控，前球員，現效力費倫天拿的尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）周一（26日）在一場青年賽事後，因為醉酒而在球場襲擊兩名青年球員，並在更衣室內小便，批評其行為暴力而且不洽當，意大利足協在周二宣布會調查事件。

羅馬早前的官方聲明表示：「在5月26日的傍晚，在春季意大利盃的四強，費倫天拿對羅馬賽後，尼高路辛尼奧路在未經許可下，與一名助理闖入羅馬的更衣室。據目擊者報告，辛尼奧路明顯有醉意，他在羅馬的設施內小便，然後挑釁球員，並在沒有言論衝突下，毆打艾馬維拿（Mattia Almaviva），以及暴力地將列迪（Marco Litti）推向長凳。列迪因為肩膀的受傷剛進行了手術，兩名球員都需要留醫，艾馬維拿要10日時間康復，而列迪需要休息21日。羅馬堅定支持我們的青年球員，並對有關的暴力及不洽當行為感到震驚。我們相信相關的機構會採取果斷的行動，對有關行為問責並保護意大利足球的價值。 」