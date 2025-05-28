意甲｜費倫天拿辛尼奧路遭前球會羅馬指控　青年賽後醉酒襲擊球員

意甲球會羅馬指控，前球員，現效力費倫天拿的尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）周一（26日）在一場青年賽事後，因為醉酒而在球場襲擊兩名青年球員，並在更衣室內小便，批評其行為暴力而且不洽當，意大利足協在周二宣布會調查事件。
羅馬早前的官方聲明表示：「在5月26日的傍晚，在春季意大利盃的四強，費倫天拿對羅馬賽後，尼高路辛尼奧路在未經許可下，與一名助理闖入羅馬的更衣室。據目擊者報告，辛尼奧路明顯有醉意，他在羅馬的設施內小便，然後挑釁球員，並在沒有言論衝突下，毆打艾馬維拿（Mattia Almaviva），以及暴力地將列迪（Marco Litti）推向長凳。列迪因為肩膀的受傷剛進行了手術，兩名球員都需要留醫，艾馬維拿要10日時間康復，而列迪需要休息21日。羅馬堅定支持我們的青年球員，並對有關的暴力及不洽當行為感到震驚。我們相信相關的機構會採取果斷的行動，對有關行為問責並保護意大利足球的價值。 」
辛尼奧路否認指控
辛尼奧路據報當日是到看台觀戰，他一度否認了羅馬的指控，之後在社交平台表示：「我到那裡只是想傳遞一些正面的訊息。然而不幸地我受到一個男孩的言語挑釁，錯誤地，我沒有控制好情緒。然而我想點出，事實與有人重組的狀況相距甚遠，就我而言，除了口頭的爭論外，我沒有採取任何物理上的攻擊。我心底想為昨日的事件道歉，我知道我的反應很差，而我會為此負責。」
辛尼奧路原本是羅馬的球員，並在2019年贏得意甲最佳青年球員的獎項,不過他之後轉投了土耳其的加拉塔沙雷，並在今季借回意甲的費倫天拿。