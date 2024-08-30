意甲｜近5次對賽全勝 國米專食阿特蘭大

今晚意甲演大戰，由衛冕國際米蘭迎擊黑馬阿特蘭大。國米上仗聯賽輕取萊切響勝鼓，相反阿特蘭大反勝為敗，士氣受打擊；加上阿特蘭大近5次對戰全輸，今場作客難逃劫數(球賽編號FB9829，8月31日02:45開賽)。



國米在開咧戰鬥至補時被熱拿亞逼和2比2，但上仗返回聖西路即輕鬆以2比0擊敗萊切，表現尚有進步空間，但全場控制戰局，展現王者風範。球隊今場賽前收到好消息，隊長射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)上仗因肌肉受傷缺陣，但近日已經復操；主帥施蒙尼恩沙基(Simone Inzaghi)今場料會讓該阿根廷射手先列後備席，關鍵時刻才派出場搏殺。 杜林泰尼米有火花 再者，球隊上仗由新兵伊朗射手泰尼米(Taremi)與法國鋒將馬古斯杜林(Macus Thuram)合演雙箭頭，二人在比賽中逐漸建立默契，擦出不少火花；加上土耳其中場查漢奴古(Calhanoglu)與「土炮」尼高路巴列拿(Nicolo Barella)皆有穩定發揮，完全控制攻守，贏波保證。

阿特蘭大上仗聯賽作客拖連奴，反輸1比2，中場柏沙歷(Pasalic)在補時主射12碼被救出，錯失扳平良機，對士氣帶來一定打擊。球隊鋒線在射手施卡馬卡(Scamacca)長期養傷下，要倚靠開季兩場入3球的新兵列迪古(Retegui)，但進攻踢法單調，不易撕破向來硬淨的國米防線。 阿特蘭大組軍變動大 主帥加斯柏連尼(Lian Gasperini)原本對今夏球隊管理層增兵工作不滿，但近日得到回應，由拖連奴簽入年輕中堅比拿路華(Raoul Bellanova)值得期望，但也要需時融入。另一由AC米蘭重金簽下的比利時中場基迪拿尼(Ketelaere)及費辛隆尼中場布雷斯安連尼(Brescianini)，首兩戰表現一般，仍須考驗。由羅馬來投的葡萄牙老將門神柏治斯奧(Rui Patricio)，只是出任卡尼斯治(Marco Carnesecchi)的副車。球隊今夏變動極大，表現反覆亦屬合理現象。 計兩軍近5次交手，全由國米取勝，阿特蘭大計近12次碰頭更未嘗一勝，擺明格食格，今場客隊不易搶分而回。