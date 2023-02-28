意甲｜迪馬利亞大勇 祖雲達斯勢贏都靈打吡

「班馬兵團」祖雲達斯雖然早前被意甲賽會因財務違規扣15分，但戰意不減；意盃入4強後，歐霸盃反勝南特入16強，延續近期強勢。據統計今季十大歐洲聯賽，祖雲達斯僅次西甲巴塞隆拿(16場)，錄得14場不失球勝仗，包括近3場聯賽全勝兼0失球。祖雲達斯在意甲扣分後，暫仍以1分壓倒今場老對手拖連奴，排第8，比第6的阿特蘭大少9分及少賽1場，要後上爭歐洲賽席位亦非不可能任務。

球隊除由基爾臣比爾馬領導的防線超穩，近期當紅人物必是「天使」翼鋒迪馬利亞，這位35歲阿根廷名將，上輪聯賽後備上陣鬥史柏斯亞奠勝；之後歐戰鬥南特連中三元，今場或與杜辛華荷域合作攻堅，上輪意甲先開紀錄的摩斯堅恩料退回後備席。祖記要延續近17次都靈打吡不敗(13勝)佳績，看來不是難事；相反，拖連奴剛戰靠後備上陣的韋費特辛高開齋逼和包尾的克雷莫納。同晚另一意甲，羅馬作客克雷莫納(01/03 01:30)。

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