意甲︱阿歷斯山齊士與國米解約　拉比奧特擬投曼聯

上季失落意甲冠軍的國際米蘭宣布，與智利國腳的阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）解除合約。據報這位前曼聯及阿仙奴的射手，將會加盟法甲的馬賽。另外，有傳曼聯對兩位意甲球員感興趣，其中祖雲達斯的法國中場拉比奧特（Adrien Rabiot）傳兩支球會已達成協議。

33歲的「山神」山齊士，在2020年球季加盟國米，並協助球隊在11年後再奪意甲冠軍。然而在去季他的上陣機會漸少，因此渴望更多上陣的機會。山齊士在阿仙奴的4個球季表現出色，不過之後轉投曼聯表現未如理想，之後轉投國米。有傳法國的馬賽打算羅致這位智利射手。

另外，多個傳媒指出曼聯與祖雲達斯己達成協議，讓27歲的法國中場拉比奧特轉投紅魔。報道指出，曼聯在巴塞中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）的轉會一直處於膠著，加上在聯賽的首戰不敵白禮頓盡顯中場能力的不足，故球隊已尋求一位中場球員立即填補不足。而拉比奧特與祖雲達斯只餘一年的合約，因此祖雲達斯也有意讓其離隊。

博洛尼亞拒放奧地利前鋒

至於紅魔的另一個目標，是博洛尼亞的33歲前鋒阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）。然而該支意甲中游球會對曼聯的出價不感興奮，並指該奧地利前鋒是球會的非賣品。阿拿奧杜域過去效力過英超的史篤城及韋斯咸，之後一度去過中超效力。然而阿拿奧杜域除了年齡之外，他曾被指涉種族歧視，因此並不是多數球迷歡迎有關的轉會。