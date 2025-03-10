意甲｜阿特蘭大四蛋贈祖雲達斯　拿玻里追趕榜首國際米蘭

意甲聯賽維持「三頭馬車」爭標之勢。聯賽次席的拿破里主場擊敗費倫天拿後，第3的阿特蘭大也以4:0大勝第4位的祖雲達斯，兩隊與榜首國際米蘭仍僅差1及3分。

聯賽第3位的阿特蘭大對第4的祖雲達斯，競爭卻沒有想像緊湊，阿特蘭大上半場29分鐘獲得12碼，由列迪古（Mateo Retegui）操刀射入領先。換邊後不夠1分鐘，迪魯恩（Marten de Roon）再把握機會為阿特蘭大拉開比數。沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）及盧卡文（Ademola Lookman）之後各建一功，為阿特蘭大大勝祖雲達斯4:0。阿特蘭大贏波後，以58分排聯賽第3，與榜首國米僅差3分，而祖雲達斯就僅以52分排第4。