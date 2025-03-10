意甲｜阿特蘭大四蛋贈祖雲達斯　拿玻里追趕榜首國際米蘭

意甲聯賽維持「三頭馬車」爭標之勢。聯賽次席的拿破里主場擊敗費倫天拿後，第3的阿特蘭大也以4:0大勝第4位的祖雲達斯，兩隊與榜首國際米蘭仍僅差1及3分。
聯賽第3位的阿特蘭大對第4的祖雲達斯，競爭卻沒有想像緊湊，阿特蘭大上半場29分鐘獲得12碼，由列迪古（Mateo Retegui）操刀射入領先。換邊後不夠1分鐘，迪魯恩（Marten de Roon）再把握機會為阿特蘭大拉開比數。沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）及盧卡文（Ademola Lookman）之後各建一功，為阿特蘭大大勝祖雲達斯4:0。阿特蘭大贏波後，以58分排聯賽第3，與榜首國米僅差3分，而祖雲達斯就僅以52分排第4。
至於次席的拿玻里主場對費倫天拿，這場是幾位英超曼聯的前球員相逢。結果先由麥湯米尼（Scott McTominay）在26分鐘的射門，被迪基亞（David de Gea）擋出不遠，由盧卡古（Romelu Lukaku）補中為拿玻里領先。下半場拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）在60分鐘為拿玻里再下一城，雖然艾拔古蒙臣（Albert Gudmundsson）6分鐘後為紫百合追回，但拿玻里仍以2:1獲勝。球隊全取3分後，以60分排第2，與國米僅差1分。
另外一場意甲，羅馬作客以1:0小勝安玻里，在聯賽排第8，仍有機會爭取來季的歐洲賽席位。