意甲｜阿特蘭大榜首過聖誕　聯賽11連勝

意甲的阿特蘭大在聯賽創出11連勝，並確定會以榜首之位迎接聖誕。球隊在聯賽，以3:2反勝安玻里，在聯賽以40分領前。

從沒贏過意甲冠軍，阿特蘭大今季在聯賽藉拿玻里一度失速而取代成為榜首。在歇冬前主場迎戰中游的安玻里，球隊在13分鐘失守，安玻里的科倫坡（Lorenzo Colombo）禁區內射入，為客隊打開紀錄。不過基迪拿尼（Charles de Ketelaere）在36分鐘就為阿特蘭大追平，而新任非洲足球先生的盧卡文（Ademola Lookman）在補時為阿特蘭大反先完半場。換邊後施巴斯迪安奴艾斯保薛圖（Sebastiano Esposito）在58分鐘射入12碼，為安玻里將比數扳平，不過基迪拿尼在86分鐘為阿特蘭大攻入致勝一球，令球隊以3:2擊敗對手。聯賽連贏11場。