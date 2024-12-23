意甲｜阿特蘭大榜首過聖誕　聯賽11連勝

意甲的阿特蘭大在聯賽創出11連勝，並確定會以榜首之位迎接聖誕。球隊在聯賽，以3:2反勝安玻里，在聯賽以40分領前。
從沒贏過意甲冠軍，阿特蘭大今季在聯賽藉拿玻里一度失速而取代成為榜首。在歇冬前主場迎戰中游的安玻里，球隊在13分鐘失守，安玻里的科倫坡（Lorenzo Colombo）禁區內射入，為客隊打開紀錄。不過基迪拿尼（Charles de Ketelaere）在36分鐘就為阿特蘭大追平，而新任非洲足球先生的盧卡文（Ademola Lookman）在補時為阿特蘭大反先完半場。換邊後施巴斯迪安奴艾斯保薛圖（Sebastiano Esposito）在58分鐘射入12碼，為安玻里將比數扳平，不過基迪拿尼在86分鐘為阿特蘭大攻入致勝一球，令球隊以3:2擊敗對手。聯賽連贏11場。
阿特蘭大主帥的加斯派連尼（Gian Piero Gasperini）賽後表示：「這是美妙的一年，很遺憾今年要結束。就希望2025年也會這麼好。這不會是容易的，不過除了結果外，我高興這支球隊的精神。」阿特蘭大目前以40分領先，與之席的拿玻里有2分距離，而他們在月底仍會面對拉素。阿特蘭大過去從未贏過意甲，球隊最重要的錦標是去年的歐霸盃冠軍及1963年的意大利盃。