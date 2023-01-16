意甲︱阿特蘭大演入球騷　主場8:2破沙蘭力坦拿

前屆意甲季軍的阿特蘭大，上季表現下滑，令球隊未能爭取到歐洲賽的資格。然而在周日的聯賽，他們5分鐘先由謝利美保格（Jeremie Boga）的射門，省中對手入網而領先。不過作客的沙蘭力坦拿10分鐘就由保拿爾迪亞（Boulaye Dia）接應隊友頭槌二傳，單刀為球隊追平。不過客隊10分鐘後被指在禁區內犯規而輸12碼，盧卡文（Ademola Lookman）射入為阿特蘭大再度領先。3分鐘後，史卡雲尼（Giorgio Scalvini）接應角球頂入，主隊將比數領先至3:1。

意甲在周日（15日）的比賽，上演了一場入球騷。阿特蘭大主場以8:2大勝沙蘭力坦拿，是自1996年以來，首支在意甲單場取得8個入球的球隊。

之後阿特蘭大再獲得12碼，古普美拿斯（Teun Koopmeiners）操刀雖然被世界盃後加盟沙蘭力坦拿的墨西哥門神奧祖亞（Guillermo Ochoa）擋出，不過他催前補中，加上賀治隆（Rasmus Hojlund）把握對手防線失誤下再入一球，令阿特蘭大半場領先5:1。

逾26年首支單場入8球

換邊後，阿特蘭大有盧卡文再入一球。而沙蘭力坦拿之後由尼高路斯（Hans Nicolussi Caviglia）追回一球至2:6。不過阿特蘭大之後有艾達臣荷西（Ederson）及索迪亞（Nadir Zortea）的入球，以8:2大勝沙蘭力坦拿，聯賽排在第6位。而同日另一場聯賽，羅馬以2:0擊敗費倫天拿，聯賽排第7。

梅開二度的盧卡文在射手榜以9球排第2，落後拿玻里的域陀奧森漢（Victor Osimhen）。而阿特蘭大是自1996年的國際米蘭之後，逾26年後另一隊在意甲單場取得8球，當時國米同樣以8:2擊敗帕多瓦。