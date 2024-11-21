意甲的熱拿亞宣布，由前阿仙奴的中場韋拉（Patrick Vieira）接掌球隊的新帥位。這位前法國國腳，將再次與意大利射手的巴洛迪利（Mario Balotelli）相逢，他們過去曾在法甲的尼斯共事，但事後「巴神」指因為在戰術上與韋拉不咬弦，是他離隊的原因之一。韋拉掌舵的首場聯賽，會是熱拿亞對卡利亞里（HOY TV應用程式周日晚7時30分直播）。

熱拿亞在周二（19日）才宣布前意大利射手的基拿甸奴（Alberto Gilardino）離任，隨即已宣布由韋拉接手新主帥的工作。48歲的韋拉在今年夏天才離開法甲的史特拉斯堡。他在2011年退役後，2016年在美職聯的紐約城出任主帥，之後回歸歐洲球壇擔任尼斯的主帥，至2020年12月因為戰績欠佳被辭退。