意甲｜韋拉被炒 熱拿亞難擋「薩」

法國一代足球名將韋拉(Vieira)，球員時代在中場一夫當關，可惜退役後教波戰績一般；如今執教意甲包尾的熱拿亞亦在本輪賽前被辭退，球隊今晚深夜作客新勝的薩斯索羅，看來難逃一劫。(球賽編號FB8945，11月4日01:30開賽)
韋拉去年11月接替基拿甸奴(Gilardino)出任熱拿亞主帥，球隊以第13名完成，今夏韋拉獲續約至2027年夏天。不過球隊夏被大會撬走中堅迪雲達(De Winter)及前鋒艾拔古蒙臣(Albert Gudmundsson)後，補入的新兵多是借用及免費加盟，戰力不進反退；上仗主場鬥升班馬克雷莫納，以18歲的自家青訓產品伊基赫度(Ekhator)掛帥，結果淨吞兩蛋，開季9戰不勝得3分入4球包尾。韋拉終在上周末被炒，熱拿亞暫由教練團成員之一的莫基達(Murgita)今晚領軍。
對手薩斯索羅今夏以意乙冠軍重返頂級聯賽，成績跟另一升班馬克雷莫納同樣不俗，本輪前位居中游。功勳主帥、前意大利國腳格羅素(Grosso)今季得以保留主力人腳上甲組，並用進取的「4-3-3」陣式。
主隊焦點球員當然是上屆借用予熱拿亞入10球的箭頭賓拿蒙迪(Pinamonti)，今季回歸母會亦已有3個意甲入球，今夜「倒戈」更加醒神。球隊上仗作客2比1打敗卡利亞里，此子亦有士哥；計近5場聯賽並取得3勝1和1負只失3球，遇上風雨飄搖的熱拿亞，薩斯索羅力足連捷。
