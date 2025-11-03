意甲｜韋拉被炒 熱拿亞難擋「薩」

法國一代足球名將韋拉(Vieira)，球員時代在中場一夫當關，可惜退役後教波戰績一般；如今執教意甲包尾的熱拿亞亦在本輪賽前被辭退，球隊今晚深夜作客新勝的薩斯索羅，看來難逃一劫。(球賽編號FB8945，11月4日01:30開賽)

韋拉去年11月接替基拿甸奴(Gilardino)出任熱拿亞主帥，球隊以第13名完成，今夏韋拉獲續約至2027年夏天。不過球隊夏被大會撬走中堅迪雲達(De Winter)及前鋒艾拔古蒙臣(Albert Gudmundsson)後，補入的新兵多是借用及免費加盟，戰力不進反退；上仗主場鬥升班馬克雷莫納，以18歲的自家青訓產品伊基赫度(Ekhator)掛帥，結果淨吞兩蛋，開季9戰不勝得3分入4球包尾。韋拉終在上周末被炒，熱拿亞暫由教練團成員之一的莫基達(Murgita)今晚領軍。