意甲︱韋拿杜姆練習斷腳緣盡世盃　羅馬哀兵小勝克雷莫納

上季首奪歐協聯冠軍，羅馬今季增兵希望取得更高成績。然而球隊在日前，有荷蘭的中場韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）在練習中被踢傷斷腳，肯定無緣年底的世界盃。而球隊今仗亦再添傷兵下，僅由基斯史摩寧（Chris Smalling）接應角球建功，以1:0主場擊敗升班馬的克雷莫納。

韋拿杜姆今季從巴黎聖日耳門借到羅馬，不過有指他在日前的訓練中，被小將的阿芬拿基恩（Felix Afena-Gyan）踢傷斷腳，以至需要多個月的養傷，並無緣11月展開的世界盃。事件令阿芬拿基恩遭到抨擊，但羅馬領隊的摩連奴（Jose Mourinho）就指，事件僅屬於意外。

羅馬在今仗其實有不少的機會，不過保羅戴巴拿（Paulo Dybala）的傳中，譚美阿巴謙（Tammy Abraham）射高。而羅馬在半場前，更有尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）受傷離場。不過羅馬換邊後由史摩寧，接應角球頂入，為羅馬取得領先，而他亦與隊友拿出韋拿杜姆的球衣向這位重傷的隊友致意。羅馬之後未有再添入球之下，主場僅勝1:0。

摩連奴指韋拿杜姆斷腳只屬意外

對於韋拿杜姆的受傷，摩連奴在社交媒體表示：「可惜的是，這是一個非常不幸的意外，令他受到重傷並要離開比賽一段長時間。」他指任何傳聞指一些青年球員需要為此負責，都只是騙局。羅馬贏波後升上聯賽第3，與拿玻里及國際米蘭同樣2戰全勝。