意甲｜38歲華迪膺每月最佳球員　克雷莫納11月全輸

今年以自由身加盟意甲升班馬克雷莫納的英格蘭射手占美華迪（Jamie Vardy），獲意甲選為11月份的最佳球員，成為首個獲得這獎項的英格蘭球員。

下個月就已經39歲的華迪，今季加盟克雷莫納雖然頭幾場都未有披甲。但在他帶領之下，克雷莫納已升至聯賽的第9位。雖然克雷莫納在11月份的3場聯賽都輸，但在對祖雲達斯的聯賽都取得入球。由於這個獎項是由球迷票選加上數據表現選出，令「華Dee」力壓榜首AC米蘭門將的邁治蘭（Mike Maignan）、國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）、拿玻里的大衛拿尼斯（David Neres）、熱拿亞的奧斯迪格（Leo Ostigard）及烏甸尼斯的尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）獲獎。