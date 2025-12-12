意甲｜38歲華迪膺每月最佳球員　克雷莫納11月全輸

今年以自由身加盟意甲升班馬克雷莫納的英格蘭射手占美華迪（Jamie Vardy），獲意甲選為11月份的最佳球員，成為首個獲得這獎項的英格蘭球員。
下個月就已經39歲的華迪，今季加盟克雷莫納雖然頭幾場都未有披甲。但在他帶領之下，克雷莫納已升至聯賽的第9位。雖然克雷莫納在11月份的3場聯賽都輸，但在對祖雲達斯的聯賽都取得入球。由於這個獎項是由球迷票選加上數據表現選出，令「華Dee」力壓榜首AC米蘭門將的邁治蘭（Mike Maignan）、國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）、拿玻里的大衛拿尼斯（David Neres）、熱拿亞的奧斯迪格（Leo Ostigard）及烏甸尼斯的尼高路辛尼奧路（Nicolo Zaniolo）獲獎。
意甲行政總裁迪塞爾禾（Luigi De Siervo）表示：「華迪是真正從另一個時代來的球員，他天賦異禀，憑藉其過往經歷、取得的成就以及在每場比賽中展現出的不屈不撓的精神，最能體現足球的浪漫情懷。華迪今夏加盟克雷莫納，球會迅速把握機會簽下了他，這受到所有意甲球迷的熱烈歡迎。華迪也用高水平的表現、與生俱來的領導能力以及重要的入球枇回報球迷們的喜愛。華迪對上8場都為克雷莫納正選上陣，並在對博洛尼亞個人梅開二度。
🔗 https://t.co/29fN9ck5Hf pic.twitter.com/NoiBy31wD8— Lega Serie A (@SerieA) December 11, 2025