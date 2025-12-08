意甲｜A米保榜首 博「大」冇失「拖」

剛失意盃的AC米蘭，今晚深夜在意甲作客近期失球甚多的拖連奴，務必贏波重返榜首；兩軍近年交手場場入球騷，今場足智彩開出入球中位數[2.5]球，可先取入球「大」盤。(球賽編號FB0791，12月9日03:45開賽)

A米上周中意盃作客拉素，並未派出最強陣容出擊，最終在全場稍佔上風下，被對手尾段一次角球攻勢攻陷，0比1敗走緣盡16強，從好處去想，「紅黑兵團」今季可將焦點集中在聯賽爭霸，再無後顧之憂。

球隊今季聯賽已延續12場不敗，「美國隊長」基斯甸普列錫(Christian Pulisic)在上仗意盃已傷夾癒後備出場；克羅地亞名將莫迪歷(Modric)及法國前鋒尼干古(Nkunku)，今場料重返正選。意甲季初群雄混戰，A米要繼21/22年球季再嘗封王滋味，難得不用分心，必要把握良機。