意甲｜AC米蘭爭前四 乘勢襲沙蘭力坦拿

歐戰「升呢」打入8強的AC米蘭，周一香港時間深夜，回到聖西路球場在意甲迎戰下游分子的沙蘭力坦拿(14/03 03:45)，必望乘勢搶3分，回到前四位置。
「紅黑兵團」AC米蘭上輪意甲1比2敗走費倫天拿，聯賽3連勝終止；不過在之後歐聯作客悶和熱刺，兩回合計1比0勝出，自2011/12年度，再度躋身歐聯8強，令人驚喜。教練皮奧利指在體育運動上是沒有不可能的事情，並相信在歐戰的經驗，尤其是負面一環，有助他們「升呢」。
回到意甲戰場，已落後榜首拿玻里18分、少賽1場的「紅黑兵團」，衛冕已不太可能，目前唯有力爭前四，確保來屆續踢歐聯。再者，意甲排第2的國際米蘭及第3的拉素，本輪意甲已分別輸波及和波，齊齊失分，故此A米只要在今夜贏波，便可重返前四，並追至與第2的死敵國米同分。
AC米蘭近3戰在聖西路全勝兼不失一球，手下敗將包括拖連奴、熱刺及阿特蘭大，賽績硬淨。葡萄牙翼鋒拉菲爾利亞奧，上仗意甲停賽，今場會跟迪奧靴南迪斯、基迪拿尼負責側擊，但有報道指首席箭頭基奧特可能先獲休息機會，已傷愈的「戰神」伊巴謙莫域近兩仗意甲俱以後備出場，今場有機會升正，但另一比利時前鋒奧歷治亦對正箭頭一席，虎視眈眈。
葡帥保羅蘇沙掌沙蘭力坦拿「止瀉」
對手沙蘭力坦拿暫時排尾5，降班危機未算殺埋身，葡帥保羅蘇沙上月重返意國球壇中接過燙手山芋，球隊終於「止瀉」；前仗3球大勝蒙沙後，上仗只能跟包尾的森多利亞悶和。冬窗加盟即受重用的中堅杜斯特伊岡，上月中勇戰傷膝，養傷至今；而自去年11月初接受膝部手術後、近兩戰後備出場的守將馬斯索治，今仗料擔正助球隊力抗「紅黑兵團」進襲，入球任務則要靠中前場的卡斯坦奴斯、保拿爾迪亞及比亞迪克「偷雞」。