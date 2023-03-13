意甲｜AC米蘭爭前四 乘勢襲沙蘭力坦拿

「紅黑兵團」AC米蘭上輪意甲1比2敗走費倫天拿，聯賽3連勝終止；不過在之後歐聯作客悶和熱刺，兩回合計1比0勝出，自2011/12年度，再度躋身歐聯8強，令人驚喜。教練皮奧利指在體育運動上是沒有不可能的事情，並相信在歐戰的經驗，尤其是負面一環，有助他們「升呢」。

回到意甲戰場，已落後榜首拿玻里18分、少賽1場的「紅黑兵團」，衛冕已不太可能，目前唯有力爭前四，確保來屆續踢歐聯。再者，意甲排第2的國際米蘭及第3的拉素，本輪意甲已分別輸波及和波，齊齊失分，故此A米只要在今夜贏波，便可重返前四，並追至與第2的死敵國米同分。

AC米蘭近3戰在聖西路全勝兼不失一球，手下敗將包括拖連奴、熱刺及阿特蘭大，賽績硬淨。葡萄牙翼鋒拉菲爾利亞奧，上仗意甲停賽，今場會跟迪奧靴南迪斯、基迪拿尼負責側擊，但有報道指首席箭頭基奧特可能先獲休息機會，已傷愈的「戰神」伊巴謙莫域近兩仗意甲俱以後備出場，今場有機會升正，但另一比利時前鋒奧歷治亦對正箭頭一席，虎視眈眈。