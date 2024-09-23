意甲｜AC米蘭相隔兩年　打吡戰再贏國際米蘭

意甲的米蘭市打呲大戰，AC米蘭憑馬迪奧加比亞（Matteo Gabbia）在末段建功，以2:1擊敗國際米蘭，是他們自2022年以來，首次在兩隊的對賽中得勝，同時也讓衞冕的國米跌落聯賽的第6位，與A米同分。

上季國際米蘭在聯賽及歐聯的4次對賽都擊敗AC米蘭，令國米對上6次對賽全勝。不過今次的米蘭打呲，領先的是AC米蘭。紅黑軍團在10分鐘先由基斯甸普列錫（Christian Pulisic）打開紀錄。不過費特歷高迪馬高（Federico Dimarco）在27分鐘就為國際米蘭追平，迪馬高也是自1994年的保羅馬甸尼（Paolo Maldini）之後，首位在米蘭打吡入波的米蘭市出生的球員，而兩隊半場踢成1:1。