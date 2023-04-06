意盃｜國米次回合勢危 盧卡古慶祝「挑釁」被逐

在意甲聯賽表現不及國家隊勇猛的「魔獸」盧卡古，在意盃4強首回合「發火」，戰至補時攻入12碼後，被指慶祝方式挑釁對方球迷，導致「2黃1紅」被逐；最終雙方在這場衝突中共有3人被逐，衛冕的國際米蘭以1比1逼和主場祖雲達斯。

早前國家隊中三元的比利時前鋒盧卡古，今場盃賽先列後備，下半場中段出場搏殺；祖雲達斯先由翼鋒古達度83分鐘入波打開缺口，不過該隊中堅基爾臣比爾馬，補時於禁區內犯手球，盧卡古操刀中鵠，取得本屆個人國內盃賽首球後，向對方看台球迷方向的慶祝動作，似回應他出場後聽到種族歧視的聲音。此舉被球證指帶有挑釁性，加上「魔獸」本身已有一面黃牌，結果「兩黃」被逐離場，兩軍也因而起衝突，古達度及國米正選門將漢丹諾域講手被逐，三人在本月26日深夜於聖西路舉行的準決賽次回合均要坐波監。