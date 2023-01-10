意盃｜國米衛冕鬥帕爾馬 練兵谷鋒將戰力

意盃16強今晚起列強加入戰團，衛冕國際米蘭打頭陣，今晚深夜在聖西路迎戰意乙帕爾馬(11/1 04:00)，誓要將上仗聯賽失分的怒火，發洩在今場對手身上。

之前聯賽連勝阿特蘭大及打破「一哥」拿玻里不敗身的國際米蘭，上仗意甲作客蒙沙在兩度領先下，完場前被逼和，痛失2分，仍排聯賽榜第4位，落後拿玻里10分。教練施蒙尼恩沙基對尾段中堅法蘭斯高阿沙比入球被判無效，感到失望及憤怒，不過仍向前望說：「我們是國際米蘭，一定要竭盡所能，繼續努力，踢好每一場比賽。」