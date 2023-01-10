意盃｜國米衛冕鬥帕爾馬 練兵谷鋒將戰力

意盃16強今晚起列強加入戰團，衛冕國際米蘭打頭陣，今晚深夜在聖西路迎戰意乙帕爾馬(11/1 04:00)，誓要將上仗聯賽失分的怒火，發洩在今場對手身上。
之前聯賽連勝阿特蘭大及打破「一哥」拿玻里不敗身的國際米蘭，上仗意甲作客蒙沙在兩度領先下，完場前被逼和，痛失2分，仍排聯賽榜第4位，落後拿玻里10分。教練施蒙尼恩沙基對尾段中堅法蘭斯高阿沙比入球被判無效，感到失望及憤怒，不過仍向前望說：「我們是國際米蘭，一定要竭盡所能，繼續努力，踢好每一場比賽。」
值得安慰是阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯，世盃回歸後首次擔正，即取得今屆第8個聯賽入球，並曾射門中柱無法令「藍黑兵團」擴大比數致勝，但個人狀態逐漸回升；反而上仗後備出場的比利時箭頭盧卡古，表現平平。今場盃賽，恩沙基或會讓「魔獸」盧卡古夥拍祖亞昆哥利亞攻堅，冀讓今屆因傷已缺陣3個月比賽時間的「魔獸」盡快入局。中場大將波索域仍要缺陣。
在2020/21球季意甲包尾要降班的帕爾馬，目前在意乙排名第6，近6場聯賽只嘗一勝。該隊對上2圈先後淘汰意甲沙蘭力坦拿及同級的巴里，躋身16強；該隊的44歲傳奇門將保方因腿筋受傷關係，今屆聯賽只曾3次上陣，今場無法把關；以球隊的實力及近況，要在聖西路揚名，爭入8強鬥阿特蘭大及史柏斯亞的勝方，看來困難重重。