意超盃｜4強戰打頭陣 拿玻里「大」鬥A米

意甲未有歇冬，但目前在聯賽榜三甲球隊，聯同上屆意盃盟主博洛尼亞，忙裡偷閒，已聚首沙特首都利雅德爭逐意超盃；其中上屆意甲冠軍拿玻里今晚深夜先鬥上屆意盃亞軍AC米蘭爭入決賽，預計兩軍可放鬆心情出擊，估計一如今年對賽格局，入球不會少。(球賽編號FB1239，12月19日03:00開賽) 有別以往應屆意甲冠軍鬥意盃冠軍，近兩屆意超盃繼續在沙特舉行，但改為兩項賽事的冠亞軍共4隊以單淘汰形式、90分鐘賽和即射12碼的形式決高下，勝方入決賽。國米及A米分別是上兩屆冠軍，明晚輪到博洛尼亞鬥國米(球賽編號FB1240，12月20日03:00開賽)，決賽安排在下周一舉行。

拿玻里3中場受傷 今晚A米鬥拿玻里是現時聯賽「二三哥」之爭。拿玻里近期狀態回落，歐聯敗走賓菲加後，返聯賽又0比1不敵烏甸尼斯；球隊三大中場好手包括奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、森保安古沙(Anguissa)及比利基莫亞(Billy Gilmour)先後要長期養傷後，主要靠上屆意甲最佳球員麥湯米尼(McTominay)支援翼鋒大衛拿尼斯(David Neres)、路亞蘭治(Noa Lang)及箭頭海倫(Hojlund)食胡。 主帥干地(Conte)認為球隊以零中框射門，敗走烏甸尼斯是畏首畏尾；雖然拿玻里累計近9場作客錄得7敗，但今場遠走沙特踢實際意義不大的意超盃，正好讓戰將放鬆心情，盡情發炮尋回贏波感覺。

