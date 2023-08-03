成都世大運｜乒乓混雙杜凱琹何鈞傑奪銅牌(更新)

【14:15更新】港隊乒乓混雙杜凱琹和何鈞傑奪得銅牌
成都世界大學生運動會，港隊乒乓混雙杜凱琹和何鈞傑出戰準決賽，直落4局落敗於東道主國家隊的王曉彤和薛飛。由於賽事不設銅牌賽，兩人為港隊奪得銅牌。
面對已經在今屆世運會奪得團體賽金牌的國家隊王曉彤和薛飛，首局雙方皆曾領先，港隊初段領先4:1，中段多次打成平手，一度打成8:8，之後港隊以8:11先失第1局。在第2局，港隊起初拉開至3:0，但之後連失7球，打成6:11。在之後兩局，形勢更明顯拉開，港隊再連輸兩局，全失4局。
杜凱琹負傷上陣 仍感痛楚
杜凱琹賽後指，昨天練習時傷及手肘舊患，因此忍痛放棄女單。她又指今日出戰混雙時仍然感到痛楚，在治療師幫忙，吃藥和冰敷下，包紥右手出戰混雙。
杜凱琹和何鈞傑在8強賽事直落4局 擊敗日本隊
在早上8強賽事，杜凱琹和何鈞傑面對日本隊橫谷晟及木村香純，在首兩局贏11:8，雙方初段比分追緊。港隊在第3局再贏11:5，到第4局一度拉開至9:2，最終以11:6擊敗日本隊，直落4局並晉身4強。
另一對港隊混雙8強止步
而另一對港隊乒乓混雙組合關文皓和林依諾，則在8強賽事以局數0:4不敵國家隊的劉丁碩和錢天一，無緣晉級。