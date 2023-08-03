成都世大運｜乒乓混雙杜凱琹何鈞傑奪銅牌(更新)

【14:15更新】港隊乒乓混雙杜凱琹和何鈞傑奪得銅牌

成都世界大學生運動會，港隊乒乓混雙杜凱琹和何鈞傑出戰準決賽，直落4局落敗於東道主國家隊的王曉彤和薛飛。由於賽事不設銅牌賽，兩人為港隊奪得銅牌。

面對已經在今屆世運會奪得團體賽金牌的國家隊王曉彤和薛飛，首局雙方皆曾領先，港隊初段領先4:1，中段多次打成平手，一度打成8:8，之後港隊以8:11先失第1局。在第2局，港隊起初拉開至3:0，但之後連失7球，打成6:11。在之後兩局，形勢更明顯拉開，港隊再連輸兩局，全失4局。