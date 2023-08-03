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體育
2023-08-03 12:11:57

成都世大運︱索馬里女跑手100米包尾龜速近22秒衝線　被揭發官員涉瀆職（有片）

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索馬里的「跑手」被揭並非運動員。(影片截圖)

索馬里的「跑手」被揭並非運動員。(影片截圖)

在成都舉行的世界大學生運動會，一段女子100米賽事的初賽影片，因為在網上熱傳，最終令到東非索馬里的一個官員被免職。原因是這位跑手被揭並非運動員，而是因為與官員的裙帶關係而獲得代表資格，不過因為這差劣表現，令官員瀆職行為被揭發。

世大運女子100米初賽，Nasro Abukar Ali代表索馬里出賽，同場還有香港代表的梁筠宜。然而比賽的重點，最終卻落在Nasro Abukar Ali身上。原因是這位跑手一開始就大落後，最終以21秒81的成績完成比賽，而香港代表梁筠宜以第2名晉級，梁筠宜的時間僅為11秒98，快索馬里代表接近10秒。

索馬里Nasro Abukar Ali被指其實並非跑手。(影片截圖) 索馬里跑手一起步已大幅落後。(影片截圖) 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步反應不算太慢。（影片截圖） 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步2.6秒已明顯落後。（影片截圖） 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步3.8秒落後幾個身位。（影片截圖） 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步4.7秒已落後至接近畫面外。（影片截圖） 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步4.7秒已落後至接近畫面外。（影片截圖） 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米起步6.9秒已落後至畫面外。（影片截圖） Nasro Abukar Ali有出席開幕禮。(網上圖片) 成都世大運︱索馬里女跑手Nasro Abukar Ali100米慢跑衝線。（影片截圖）

影片之後在社交媒體廣傳後，索馬里田徑協會的女主席Khadijo Aden Dahir周三（2日）被中止職務，原因是索馬里的奧委會指她：「濫用權力、利用裙帶關係，影響國家聲譽。」索馬體的青年及體育部長就向《福布斯》表示，Nasro Abukar Ali不是一個運動員或跑手，並為有關影片致歉：「今日發生的事不代表索馬里的人民。」

大學指沒有派員出賽

雖然索馬里指控Khadijo Aden Dahir涉利用「裙帶關係」，但媒體指她們二人沒有直接的關連。然而索馬里的大學聯盟在周二（1日）指，他們沒有派出選手出席該項目。周三當地體育部門稱，調查發現當地沒有註冊的索馬里大學體育協會，而部門表示，會對索馬里田徑考會以及作出虛報的宗馬里大學體育協會採取法律行動。

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