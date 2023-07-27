成都大運會｜中國代表團派出411人　「跨欄女神」吳艷妮最搶眼

成都大運會中國代表團411人 奧運冠軍及「跨欄女神」最搶眼？

成都第31屆世界大學生夏季運動會（下稱：成都大運會），7月28日就要揭幕，中國代表團在近日成立，將派出400多名運動員參加，當中有不少知名運動員和奧運冠軍在列。來看看都有誰會出戰？

成都大運會｜中國代表團411名運動員出戰

今次中國代表團共有700多人，當中運動員有411人，他們來自全國100多所高校，平均年齡22.9歲，將參加成都大運會全部18個大項261個小項的比賽。

參賽的運動員中，有24人曾參加過往屆大運會，344人則是第一次代表國家參加世界綜合性運動會。

今次香港代表團將派出超過140名運動員參加成都大運會，規模是歷屆最大，將參加包括劍擊、乒乓球、羽毛球在內11個項目的比賽。