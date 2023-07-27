成都大運會｜中國代表團派出411人　「跨欄女神」吳艷妮最搶眼

成都第31屆世界大學生夏季運動會（下稱：成都大運會），7月28日就要揭幕，中國代表團在近日成立，將派出400多名運動員參加，當中有不少知名運動員和奧運冠軍在列。來看看都有誰會出戰？
成都大運會｜中國代表團411名運動員出戰
今次中國代表團共有700多人，當中運動員有411人，他們來自全國100多所高校，平均年齡22.9歲，將參加成都大運會全部18個大項261個小項的比賽。
參賽的運動員中，有24人曾參加過往屆大運會，344人則是第一次代表國家參加世界綜合性運動會。
今次香港代表團將派出超過140名運動員參加成都大運會，規模是歷屆最大，將參加包括劍擊、乒乓球、羽毛球在內11個項目的比賽。
這一屆成都大運會經過兩度推遲，將在7月28日至8月8日舉行。為了最大限度減低疫情對學生運動員參賽的影響，國際大學生體育聯合會（FISU）拓寬了運動員的參賽資格，允許年齡在18至27歲之間的在校大學生，以及畢業於2020至2022三個學年的往屆畢業生參賽。
成都大運會｜多位明星運動員將參加
成都大運會中國代表團當中，有34人曾經參加過奧運會，還有不少東京奧運冠軍的身影，例如游泳運動員張雨霏、李冰潔，跳水運動員張家齊，以及體操運動員鄒敬園等。
當中，張雨霏早在今年3月份，就已經提交了成都大運會的參賽申請。她說，大運會本身也是一個交流的平台，有時間的話，希望和當地的青少年進行體育方面的交流。
成都大運會｜吳艷妮將參賽杭州亞運會
參加成都大運會的還有剛剛結束女籃亞洲杯比賽的韓旭。奧運體操冠軍鄒敬園，作為成都體育學院的在讀研究生，也從很早就開始為成都大運會做準備。除了大運會外，鄒敬園今年下半年還會參加杭州亞運會、世錦賽等。另外，頗有人氣的「跨欄女神」吳艷妮，也將會出戰成都大運會。
今年6月底舉行的全國田徑冠軍賽暨世錦賽及亞運會選拔賽上，吳艷妮在女子100米欄決賽中，以12秒93的成績奪得冠軍，同時拿到了杭州亞運會的參賽名額。不過，她在近日的亞洲田徑錦標賽女子100米欄決賽中，因為搶跑被取消資格。
【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】