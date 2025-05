戴歷路斯時隔12年再度訪港　大談籃球哲學：一定要相信自己

成功哲學:要相信到接近「妄想」

提到自己到底如何面對自己在NBA生涯中,一次次經歷傷患而最終仍能站在球場之中,最重要的就是相信自己:「無論是在比賽抑或是在過往的傷患之中,我都一直堅持相信着自己,相信自己能夠贏下比賽、相信自己一定能夠復原並重新站上球場。」

路斯更以獨特視角詮釋成功心態:「我們比你們更『妄想』一點(We're a bit more delusional than you all)。」他解釋這種職業球員特有的心理素質:「你不必傲慢或自大,但必須對自己充滿信心,清楚自己付出的努力,然後讓比賽結果說話。」