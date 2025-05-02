戴歷路斯時隔12年再度訪港　大談籃球哲學：一定要相信自己

前NBA球星戴歷路斯（Derrick Rose）時隔12年再度訪港，於5月1日舉行粉絲見面會，令一眾球迷興𡚒不已。他在接受訪問時不僅分享對香港的印象，更暢談他獨特的籃球哲學。這位曾歷經傷病卻始終堅持的前MVP，道出了他對自信、執著與成功的深刻見解。

路斯在分享他的籃球哲學尤其強調專注與信念的重要性：「無論是讀書抑或運動，專注都是最重要的特質。」他亦曾告訴兒子，如果他想要追逐籃球夢，就必須要讓籃球成為他的第一個「女朋友」，「我告訴他，如果你想就必須和籃球建立特殊關係。」

成功哲學：要相信到接近「妄想」 提到自己到底如何面對自己在NBA生涯中，一次次經歷傷患而最終仍能站在球場之中，最重要的就是相信自己：「無論是在比賽抑或是在過往的傷患之中，我都一直堅持相信着自己，相信自己能夠贏下比賽、相信自己一定能夠復原並重新站上球場。」 路斯更以獨特視角詮釋成功心態：「我們比你們更『妄想』一點（We're a bit more delusional than you all）。」他解釋這種職業球員特有的心理素質：「你不必傲慢或自大，但必須對自己充滿信心，清楚自己付出的努力，然後讓比賽結果說話。」

談及退役後的計劃，路斯表示：「我想能啓發年輕一代，我在球場竭盡所能，沒有留下遺憾，所以我希望把這些經歷傳承給年輕球員。」他特別強調紀律的重要性：「我要求參與我訓練營的學員要保持紀律和規律，而當你學習到紀律就會有好的生活規律。」 予亞洲球員的發展建議 談及當今NBA的三分浪潮，路斯展現包容態度：「我認為自己是算是比較傳統的打法，但我對於NBA新舊兩種風格都同樣喜歡，並不認為這是一件壞事。」而在針對亞洲球員天生體格相對歐美球員劣勢，應該如何向NBA發展這個問題，路斯亦給出明確的建議：「可以針對性的提高自己的技術，尤其是訓練投籃入球的能力，只有能夠入球最能夠將你帶往NBA Level。」

難忘香港文化 鍾情本地藝術 路斯特別向一直支持他經歴高山低谷的香港球迷表達感謝：「多謝你們的愛與支持，這對我非常重要。」言談中路斯對香港讚不絕口：「我很喜愛這裡的文化，來到香港最想嘗試中菜，當然亦會去購物。」又特別提到香港的一些藝術作品亦令他印象深刻，「我買了一些酷酷的畫作，會掛在我在美國的辦公室。」