托迪佩奧爾華朗初四賀歲盃獻技　大球場對陣李健和陳肇麒陳偉豪

2024年足球表演賽停不了，繼2月4日美斯領國際邁亞密訪港和1月20日的世界足球傳奇盃，「FWD富衛保險賀歲盃」也在今日（14日）召開記招公布賀歲盃相隔5年後復辦，羅馬名宿托迪、佩奧爾、史奈達、華朗等足球傳奇名將組成「世界名星隊」，年初四（2月13日）下午5時將於香港大球場獻技，鬥陳肇麒、葉鴻輝、李健和等組成的香港明星隊。票價方面最低180港元、最貴980港元，門票將在「FWD MAX生活體驗平台」開售，暫未公布售票日期及詳情。



票價180至980元 球迷最關心的參賽陣容方面，「世界名星隊」盡是歐洲名宿，有「羅馬王子」托迪、巴塞隆拿一代隊長佩奧爾、荷蘭中場史奈達、意大利中堅馬達拉斯、阿根廷中場華朗等；而「香港明星隊」都是本地球迷熟悉的名字，當中現役有門將葉鴻輝和中場梁振邦，名宿包括陳肇麒、李健和、歐偉倫、山度士等。

富衛保險賀歲盃賽事詳情: 日期： 2024年2月13日 (星期二，年初四)

開賽時間： 下午5時

場地： 香港大球場

賽事： 世界明星隊 對 香港明星隊

票價： 港幣180元 至 980元

售票平台： FWD MAX生活體驗平台

世界名星隊隊員 大衛占士 (David James)

祖利奧施薩 (Julio Cesar)

佩奧爾 (Carles Puyol)

施維斯達 (Mikaël Silvestre)

馬達拉斯 (Macro Materazzi)

希比亞 (Sami Hyypiä)

列卡度卡華奴 (Ricardo Carvalho)

文迪斯 (Tiago Mendes)

史尼達 (Wesley Sneijder)

華朗 (Juan Veron)

文迪達 (Gaizka Mendieta)

摩連迪斯 (Fernando Morientes)

托迪 (Francesco Totti) 更多球員陸續公布！



香港明星隊隊員