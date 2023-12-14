托迪佩奧爾華朗初四賀歲盃獻技　大球場對陣李健和陳肇麒陳偉豪

2024年足球表演賽停不了，繼2月4日美斯領國際邁亞密訪港和1月20日的世界足球傳奇盃，「FWD富衛保險賀歲盃」也在今日（14日）召開記招公布賀歲盃相隔5年後復辦，羅馬名宿托迪、佩奧爾、史奈達、華朗等足球傳奇名將組成「世界名星隊」，年初四（2月13日）下午5時將於香港大球場獻技，鬥陳肇麒、葉鴻輝、李健和等組成的香港明星隊。票價方面最低180港元、最貴980港元，門票將在「FWD MAX生活體驗平台」開售，暫未公布售票日期及詳情。
票價180至980元
球迷最關心的參賽陣容方面，「世界名星隊」盡是歐洲名宿，有「羅馬王子」托迪、巴塞隆拿一代隊長佩奧爾、荷蘭中場史奈達、意大利中堅馬達拉斯、阿根廷中場華朗等；而「香港明星隊」都是本地球迷熟悉的名字，當中現役有門將葉鴻輝和中場梁振邦，名宿包括陳肇麒、李健和、歐偉倫、山度士等。
富衛保險賀歲盃賽事詳情:
日期： 2024年2月13日 (星期二，年初四)
開賽時間： 下午5時
場地： 香港大球場
賽事： 世界明星隊 對 香港明星隊
票價： 港幣180元 至 980元
售票平台： FWD MAX生活體驗平台
世界名星隊隊員
- 大衛占士 (David James)
- 祖利奧施薩 (Julio Cesar)
- 佩奧爾 (Carles Puyol)
- 施維斯達 (Mikaël Silvestre)
- 馬達拉斯 (Macro Materazzi)
- 希比亞 (Sami Hyypiä)
- 列卡度卡華奴 (Ricardo Carvalho)
- 文迪斯 (Tiago Mendes)
- 史奈達 (Wesley Sneijder)
- 華朗 (Juan Veron)
- 文迪達 (Gaizka Mendieta)
- 摩連迪斯 (Fernando Morientes)
- 托迪 (Francesco Totti)
更多球員陸續公布！
香港明星隊隊員
- 范俊業
- 葉鴻輝
- 文彼得
- 唐建文
- 陳偉豪
- 李偉文
- 山度士
- 李健和
- 梁振邦
- 李康廉
- 陳志康
- 朱兆基
- 陳肇麒
- 歐偉倫