托迪佩奧爾華朗初四賀歲盃獻技　大球場對陣李健和陳肇麒陳偉豪

2024年足球表演賽停不了，繼2月4日美斯領國際邁亞密訪港和1月20日的世界足球傳奇盃，「FWD富衛保險賀歲盃」也在今日（14日）召開記招公布賀歲盃相隔5年後復辦，羅馬名宿托迪、佩奧爾、史奈達、華朗等足球傳奇名將組成「世界名星隊」，年初四（2月13日）下午5時將於香港大球場獻技，鬥陳肇麒、葉鴻輝、李健和等組成的香港明星隊。票價方面最低180港元、最貴980港元，門票將在「FWD MAX生活體驗平台」開售，暫未公布售票日期及詳情。

票價180至980元

球迷最關心的參賽陣容方面，「世界名星隊」盡是歐洲名宿，有「羅馬王子」托迪、巴塞隆拿一代隊長佩奧爾、荷蘭中場史奈達、意大利中堅馬達拉斯、阿根廷中場華朗等；而「香港明星隊」都是本地球迷熟悉的名字，當中現役有門將葉鴻輝和中場梁振邦，名宿包括陳肇麒、李健和、歐偉倫、山度士等。