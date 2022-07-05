投阿仙奴 大讚兵強多自己友 9號「耶穌仔」踩酋長球場

阿仙奴早前已先後有中場法比奧韋拉、翼鋒馬昆奴斯及門將馬特端納加盟，但球會上下一直認為「耶穌仔」加盟，可以帶領他們重返失落多年的歐聯賽場。這位25歲的巴西國家隊射手將會穿上「9號」球衣，代替前隊長拿卡錫迪離隊後的正箭頭位置。他接受官網訪問說：「因為亨利，我自小留意阿仙奴，而當我第一天知道將會加盟阿仙奴，我感到很高興，我認識這裡的職員、球員，隊中的巴西人。」他續說：「我知道這裡有很多頂級球員，他們年輕，當然我也是，我來是要幫忙、學習及盡我所能。我百分百信任阿迪達，我與他曾度過快樂的時光(在曼城)，他是一個很好的人、很好的教練。」

曾在曼城出任助教的阿迪達說：「我非常興奮，我認識加比爾(捷西斯)已深，並長期留意他，現在終於達成羅致的心願，所以我感到高興。」「耶穌仔」過去効力曼城5年半以來，上陣236場入95球，並曾4捧英超錦標。

「坦克」練兵訂5大隊規

曼聯方面，新帥「坦克」坦哈格開操數天後已訂立5大隊規，整頓隊風以重建紅魔聲威。據英國《太陽報》消息報道：「練習注重一、兩腳波的傳送為主，球員必須力爭谷前。如果球員太多橫傳、後傳，坦哈格會叫停練習，並要求該球員離場一、兩分鐘。」52歲的坦克更強調更衣室不可分黨分派、出場名單不以個人獎牌多少及人工為大前提，以操練表現為主、球員必須改善體能及戒除不恰當的身體語言，以及鼓勵年輕球員在操練中爭取表現爭取出場機會。上屆已有一隊出賽經驗的阿根廷年輕小將加拿祖、中場美積比，據報在操練中表現出色，令新波士留下深刻印象。另外，據報C朗以家庭為理由，不會在周一歸隊，並已獲會方接納。