拜仁主帥眼紅 羅拔喜投負債巴塞

拜仁主帥開腔鬧爆巴塞！擾攘多時的羅拔利雲度夫斯基轉會新聞，隨著該世界足球先生圓夢，在美國官宣投巴塞隆拿，終告一段落。不過拜仁慕尼克主帥拿高士文深深不忿，隨即公開炮轟負債纍纍的巴塞「冇錢都買到想要的球員」。

據報負債10億英鎊的巴塞，今夏曾被認為難以負擔起簽得33歲波蘭殿堂級射手羅拔利雲度夫斯基；但最終該會官宣以5,000萬歐元轉會費、4年合約覓得心頭好，令人腳「爆瀉」的鋒線再添一員猛將。上屆帶領拜仁完成德甲10連霸的少帥拿高士文，被問及這樁交易說：「他們是世上唯一沒有錢，但之後又能想買任何球員就能得到的球會。我不知道他們怎樣做到，有點奇怪、有點瘋狂。」

巴塞甚至因為未能騰出薪酬空間，早前無法為今夏免費轉會來投的車路士中堅安達斯基斯坦臣及AC米蘭中場基斯爾註冊；但二人剛在美國之旅首戰鬥國際邁亞密，同以正選上陣。另外，據報他們快將跟車路士達成協議，撬走該隊的西班牙隊長守將艾斯派古達，但亦希望放售荷蘭中場新星法蘭基迪莊予曼聯，減輕財政壓力。

至於拜仁雖失去王牌前鋒，但官宣已從祖雲達斯購入22歲歐洲金童馬菲斯迪歷特，轉會費高達8,000萬歐元。這位簽約5年的荷蘭中堅說：「拜仁是德國最成功球會、歐洲及世上其中最出色的一隊，我高興能夠加入。」

