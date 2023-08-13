拜仁慕尼黑大敗失德超盃 杜曹向哈利卡尼「耍冧」

哈利卡尼洗塵變掃興！以8,600萬英鎊(約8.53億港元)加盟德國班霸拜仁慕尼黑不足半天，即獲派在德超盃上陣的英格蘭王牌前鋒哈利卡尼，卻吃悶棍，球隊在安聯主場竟被RB萊比錫慨贈3蛋；拜仁教練杜曹賽後為哈利卡尼感到難過。 拜仁幾經波折終於成功羅致今夏頭號獵物：為熱刺及英格蘭國家隊共攻入354球的30歲前鋒哈利卡尼，並意外將他列入德超盃的出賽名單。他在後備席目睹球隊上半場已落後兩球，直至64分鐘被派出場，可惜球隊再輸一記12碼。哈利卡尼落場後形同虛設，僅錄得3次觸球，結果拜仁大熱倒灶輸0比3，無法完成德超盃4連霸；而効力熱刺14年以來從未嘗捧過重要錦標的哈利卡尼，繼續鬧「錦標荒」。

杜曹：我要致歉

賽後杜曹說：「我為哈利卡尼感到難過，他可能認為己隊已4星期沒有操練。」這位上屆季中接手拜仁的德國教練續說：「我無法解釋，每一個環節都做得不夠，場上表現跟之前訂下的目標，好像完全無關，失望的一夜，我要致歉。」跟這支德甲11連霸球隊簽下4年合約的哈利卡尼，本周將忙於跟新隊友操練增加默契，以應付本周五本屆德甲開鑼戰，作客雲達不來梅。

為RB萊比錫報回上屆德超盃敗辱的最大功臣，是連中三元的西班牙中場丹尼爾奧莫；球隊今夏被英超隊「拆骨」，3大主力：前鋒尼干古、中場蘇保斯拉爾及中堅加華度爾離隊，但補入不少新兵，戰力依然保持。