拜仁慕尼黑落實甘賓尼接掌　巴塞隆拿宣布由芬克領軍

德甲班霸的拜仁慕尼黑及西甲的巴塞隆拿，都在周三（29日）公布來季的新帥人選。當中拜仁確定由英超降班球會的般尼，找來主帥的甘賓尼（Vincent Kompany）執掌，被質疑水平。至於巴塞亦確定，由德國教頭芬克（Hansi Flick）接任。
拜仁慕尼黑在周三宣布，38歲的前比利時國腳甘賓尼，取代上季未能為球隊衞冕德甲的杜曹（Thomas Tuchel）接掌球會，並簽約3年。然而甘賓尼此前就只有帶領般尼升上英超，並且在即季降回英冠，執教水平受到球迷的質疑，甘賓尼在聲明表示：「能夠為這球會工作是一項榮譽，拜仁是國際足球的大機構。」至於般尼就表示，雖然仍希望甘賓尼留隊，不過在情況的變化下，加上明白拜仁的吸引力，故此就讓甘賓尼離隊並祝願其成功，而據報包括前威爾斯國腳的比拿美（Craig Bellamy），會作為甘賓尼的教練團加盟拜仁。
林伯特或接手般尼
從一支英超降班隊找新帥，拜仁的體育總監費特（Christoph Freund）表示：「甘賓尼是非常符合拜仁的風格理念及身份的一位教練，他是年輕有理想的教練，並可以帶來很多國際賽經驗，他可以掌握球員的脈搏，並了解到球場上發生的事。」英國廣播公司（BBC）就表示，前車路士中場的林伯特（Frank Lampard）可能會接手般尼。
另外巴塞亦宣布，德國教頭芬克接替沙維（Xavi Hernandez）成為球隊主帥。芬克過去帶領過拜仁贏得歐聯、德甲及德國盃的三冠，之後亦帶領德國國家隊，然而因為在德國隊的領軍表現欠佳而在2023年被國家隊解僱。芬克在聲明表示：「這是一個很大的榮譽，我夢想是在這裡簽約。我們在拜仁贏過一些錦標，而我更渴望贏得更大殊榮。我希望留在巴塞這路途上，並希望一起達成更多目標，以及取得重要的成就。」