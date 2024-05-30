拜仁慕尼黑落實甘賓尼接掌　巴塞隆拿宣布由芬克領軍

德甲班霸的拜仁慕尼黑及西甲的巴塞隆拿，都在周三（29日）公布來季的新帥人選。當中拜仁確定由英超降班球會的般尼，找來主帥的甘賓尼（Vincent Kompany）執掌，被質疑水平。至於巴塞亦確定，由德國教頭芬克（Hansi Flick）接任。

拜仁慕尼黑在周三宣布，38歲的前比利時國腳甘賓尼，取代上季未能為球隊衞冕德甲的杜曹（Thomas Tuchel）接掌球會，並簽約3年。然而甘賓尼此前就只有帶領般尼升上英超，並且在即季降回英冠，執教水平受到球迷的質疑，甘賓尼在聲明表示：「能夠為這球會工作是一項榮譽，拜仁是國際足球的大機構。」至於般尼就表示，雖然仍希望甘賓尼留隊，不過在情況的變化下，加上明白拜仁的吸引力，故此就讓甘賓尼離隊並祝願其成功，而據報包括前威爾斯國腳的比拿美（Craig Bellamy），會作為甘賓尼的教練團加盟拜仁。