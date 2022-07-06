拿度爭全滿貫遇阻力 溫網闖8強鬥費斯

力爭第23項大滿貫兼向今年全滿貫進發的西班牙名將拿度(Rafael Nadal)，在狀態漸入佳境下，輕取荷蘭球手雲迪辛舒普(Van de Zandschulp)，晉身溫網8強，將在周三向美國球手費斯(Taylor Fritz)展開復仇戰，拿度坦言激戰難免。
面對世界排名25位的雲迪辛舒普，拿度輕鬆領先兩盤，但戰至第3盤領先5比3兼有發球權的大好優勢，卻被「破發」兼至戰至決勝局「搶7」，最終拿度鬥至第4個決勝分贏8比6，總盤數勝6比4、6比2、7比6。他賽後說：「我尾段打了差勁的一局，但面對一個難纏的對手，這是一場正面的比賽。個人來說，經過3年後再躋身8強，令我非常、非常高興。」
不過今年已先後勝出澳網及法網兩大滿貫的2號種籽拿度，下一圈對手絕對不易應付，事關11號種籽、美國球手費斯，不但連同早前勝出伊斯特本賽，累計在草地已8連勝；並曾在今年3月美國印第安納韋爾斯硬地賽決賽，擊敗拿度封王。但拿度表示坦言面對並說：「正面去看，今屆頭兩場打得不好，之後兩場處於高水平。8強會是一場硬仗，同樣地，去到這階段，你不會遇到一個容易對付的對手。」
基利奧斯有機會挑戰拿度
至於力爭再上層樓、歷來首次打入大滿貫8強的費斯，剛戰同樣以盤數3比0輕取外圍賽晉級的澳洲球手古爾拿(Jason Kubler)，預計會用進取打法跟拿度周旋；他說：「我在那場(決賽)非常進取，把握到機會。對付拿度這類球手，便是要這樣，並且不要多想。」至於同日另一場半準決賽，將由兩位非種籽球手、場上火爆的澳洲球手基利奧斯(Nick Kyrgios)，鬥智利的加連(Cristian Garin)；二人上一圈同樣戰至盤數3比2勝出，今場勝方將遇上拿度或費斯。
女單8強僅餘哈立曾奪大滿貫
女單方面，同日亦會上演兩場半準決賽，其中2019年溫網盟主、羅馬尼亞的哈立(Simona Halep)輕取4號種籽、西班牙的芭杜沙(Paula Badosa)後，將鬥20號種籽美國的安絲莫娃(Amanda Anisimova)。賽事16號種籽哈立是今屆女單8強中唯一曾奪大滿貫錦標的球手。