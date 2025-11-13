挪威年輕國腳涉分享未成年色情片　國家隊未處分

挪威的新晉國腳舒捷達立（Andreas Schjelderup），涉及在2年前在網上分享非法影片案件，將在下星期判刑，不過挪威足協認為沒必要對21歲的舒捷達立作出追加處分，故他仍在本月的世界盃外圍賽名單內。

效力葡萄牙球會賓菲加的舒捷達立，日前在社交平台表示對自己的行為感到羞恥，並指已準備接受法律後果。據丹麥媒體的報道，未有點名稱一名足球員，因為分享未滿18歲人士的性愛影像而被檢控，當時舒捷達立在丹麥的球會洛斯查蘭特效力。挪威足協主席姬拉雲妮絲（Lise Klaveness）向挪威媒體指，舒捷達立犯了「非常嚴重的錯誤，並需要承擔法律責任」。而足協已聯絡球員的律師。據挪威媒體表示，舒捷達立周一（10日）與隊友進行會議討論過事件，其中一位隊友的安東尼奧努沙（Antonio Nusa）指現時球隊內部的壓力很大。