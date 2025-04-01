挪威田徑金牌得主控兒時受虐待　父親否認稱只是過度保護

挪威的跑手恩格碧臣（Jakob Ingebrigtsen）指控作為田徑教練的父親虐待。其父親周一（3月31日）出庭否認指控，並指自己是「愛護」子女，對他們只是「過度保護」而不是虐待。 59歲的古積特恩格碧臣（Gjert Ingebrigtsen）被指在他的24歲兒子，奧運金牌跑手的恩格碧臣及其兄弟年少時實行物體上及精神上的虐待。恩格碧臣在上星期作證，指父親過去對他的操縱及控制，並透露出連串相關的事件。古積特在庭上解釋，他指自己只是嘗試守護自己的7名子女，當中2人成為了成功的田徑運動員。挪威的國家電視台NRK的報道指，他在庭上說：「我很早就當父親，有很強的保護欲，我可能算是過度保護吧。被點出來指控的相關事件，可能讓它看起來我對孩子抱有負面的看法，但我是很愛我的孩子。」

曾因跑最尾被掌摑 古積特在法庭上承認，在部份孩子開始參與運動時，令自己開始變得極端：「我從沒聽過『請你可否』，而是不同的要求與期望。這些來自孩子的要求是從地區層面，國家層面，再到歐洲水平至世界水平。然後，『爸爸』變成『古積特』、『古積特』再成為了『被告人』。」恩格碧臣指，他在8歲開始就因為得到負面的報告而被父親毆打。他又表示，在2008年，也是8歲的時候，因為在比賽跑最後，被父親掌摑。恩格碧臣又表示，到9歲的時間他因為一次從滑板車掉下，然後被古積特踢肚子。在2016年，恩格碧臣稱曾被父親威脅，然後在同年曾被父親將他的遊戲機拋出窗外。