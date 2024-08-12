捧慣甘柏盃 巴塞隆拿勢取摩納哥

上季失落聯賽冠軍的西甲勁旅巴塞隆拿，香港時間周一深夜在傳統季前上演的甘柏盃，約戰應屆法甲聯賽亞軍摩納哥(8月13日 02:00開賽)，為向主場球迷展示新一季新氣象，必一如以往全力求勝，在新球季展開前先來個下馬威，可望打響頭炮。

巴塞隆拿上屆「一事無成」，名宿教練沙維(Xavi)下馬，由前拜仁慕尼黑、德國主帥費歷克(Flick)執掌兵符；巴塞數天前以重金由德甲RB萊比錫簽入今夏西班牙歐國盃功臣、中場丹尼奧莫(Dani Olmo)，兩位「新人類」今晚將會首次在主場跟球迷正式見面，氣氛必然高漲。另外3位巴塞年輕球員、雙中堅艾歴加西亞(Eric Garica)、古比斯(Pau Cubarsi)及奧運神射手費明盧比斯(Fermin Lopez)，剛為西班牙奧運隊奪金，巴塞前景一片光明。