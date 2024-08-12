捧慣甘柏盃 巴塞隆拿勢取摩納哥

上季失落聯賽冠軍的西甲勁旅巴塞隆拿，香港時間周一深夜在傳統季前上演的甘柏盃，約戰應屆法甲聯賽亞軍摩納哥(8月13日 02:00開賽)，為向主場球迷展示新一季新氣象，必一如以往全力求勝，在新球季展開前先來個下馬威，可望打響頭炮。
巴塞隆拿上屆「一事無成」，名宿教練沙維(Xavi)下馬，由前拜仁慕尼黑、德國主帥費歷克(Flick)執掌兵符；巴塞數天前以重金由德甲RB萊比錫簽入今夏西班牙歐國盃功臣、中場丹尼奧莫(Dani Olmo)，兩位「新人類」今晚將會首次在主場跟球迷正式見面，氣氛必然高漲。另外3位巴塞年輕球員、雙中堅艾歴加西亞(Eric Garica)、古比斯(Pau Cubarsi)及奧運神射手費明盧比斯(Fermin Lopez)，剛為西班牙奧運隊奪金，巴塞前景一片光明。
甘柏盃一向是主人家巴塞的季前囊中物，對上11年全勝，包括去年以4比2氣走英超熱刺；該場先開紀錄的射手羅拔利雲度夫基(Robert Lewandowski)，今夏已顯示不俗狀態，球隊早前在美國結束3場巡迴賽，該位35歲的波蘭前鋒在上仗逼和AC米蘭一仗梅開二度，今場應會跟另一攻擊新兵包域陀(Pau Victor)及拉芬夏比洛尼(Raphael Belloli)合力攻堅。新帥費歷克上仗嘗試把中堅安達斯基斯坦臣(Andreas Christensen)，推前一格任防中，效果不俗。
摩納哥防守平平
對手摩納哥今夏放走老牌射手賓耶達(Ben Yedder)，由比甲新簽的年輕箭頭伊歷克希拿(Ilenikhena)，上仗熱身賽鬥熱拿亞時後備出場，戰至補時替球隊破蛋。該役3名前鋒南野拓實、科拿連巴洛根(Folarin Balogun)及比列安保路(Breel Embolo)全部擔正，球隊火力保持，但防守力平平；今場面對鋒力更強的巴塞，恐怕只能為主人家「助興」。