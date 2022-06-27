揀美職夾世盃 巴利突投FC洛杉磯

「好快見面，洛杉磯！」曾為皇馬5奪歐聯冠軍獎牌的威爾斯國家隊長加里夫巴利，突公布即將加盟美職西岸勁旅FC洛杉磯，與早前已首肯加盟的意大利鐵衛基亞連尼，並肩作戰。
32歲的加里夫巴利，今夏離開効力了9年的「銀河艦隊」皇家馬德里，回復自由身，早前並與前効球會熱刺及英冠的威爾斯球會卡迪夫城，扯上關係。結果當事人未等該美職勁旅正式公布這宗震撼轉會市場的消息，已率先在社交媒體Twitter的個人平台，穿上該會的黑金戰衣及頭戴該會喼帽，並寫上「好快見面，洛杉磯！」(See you soon, Los Angeles.)雙方據報會先簽下一年合約至明年6月，並可優先續約多一年半；而FC洛杉磯在2019年曾奪得西岸冠軍，目前亦是西岸榜首球隊。
與基亞連尼成隊友料首戰銀河
隨著帶領威爾斯打入年尾世盃決賽周，保持該國家隊最多入球紀錄的巴利(38球)，離開皇馬後，積極尋找新東家落班，以保持良好狀態，迎戰威爾斯近64年來首個世盃決賽周。美職第2階段轉會市場在下月7日開啟，FC洛杉磯年初由前美國國腳查朗度奴接手，除了前祖雲達斯名將後衛基亞連尼，早前已落實加盟外，隊中還有著名墨西哥射手卡路士韋拿壓陣。
美職常規聯賽每年2月至10月舉行，連同季後賽則在今年11月6日煞科，即距離威爾斯在11月21日在世盃決賽周分組賽首戰鬥美國，仍有約16天時間；投身美職又可刺探對手國家隊的虛實，相信亦是球員生涯走近尾聲的巴利，毅然轉投美職的誘因。他最快可於下月9日洛城打吡出場，鬥另一前皇馬球星碧咸早年曾効力的洛杉磯銀河。巴利場外搞作多多，並熱愛高球運動，他的一位好友透露：「他去美職不只要求在世盃前保持狀態，並希望享受在洛杉職及美職比賽，也許繼續踢下去。」