揀美職夾世盃 巴利突投FC洛杉磯

「好快見面，洛杉磯！」曾為皇馬5奪歐聯冠軍獎牌的威爾斯國家隊長加里夫巴利，突公布即將加盟美職西岸勁旅FC洛杉磯，與早前已首肯加盟的意大利鐵衛基亞連尼，並肩作戰。

32歲的加里夫巴利，今夏離開効力了9年的「銀河艦隊」皇家馬德里，回復自由身，早前並與前効球會熱刺及英冠的威爾斯球會卡迪夫城，扯上關係。結果當事人未等該美職勁旅正式公布這宗震撼轉會市場的消息，已率先在社交媒體Twitter的個人平台，穿上該會的黑金戰衣及頭戴該會喼帽，並寫上「好快見面，洛杉磯！」(See you soon, Los Angeles.)雙方據報會先簽下一年合約至明年6月，並可優先續約多一年半；而FC洛杉磯在2019年曾奪得西岸冠軍，目前亦是西岸榜首球隊。

