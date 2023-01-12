摩帥復出領軍 羅馬意盃迎擊熱拿亞

上仗熱血逼和AC米蘭、加上主帥摩連奴停賽期滿，今戰可在場邊督師；將令羅馬在香港時間今晚深夜，於奧林匹克主場迎戰意乙熱拿亞時(13/01 04:00)，信心滿滿，誓在今屆意盃打響頭炮。
意盃史上曾9度封王的羅馬，僅次於祖雲達斯(14次)，但對上一次奪冠已是2008年的事情；「盃王」摩連奴上屆首度執教這支首都球會，即捧走歐協聯，加上暫時在聯賽被榜首拿玻里拋離13分，「首都狼」今屆對意盃及歐霸盃當然高度重視。
意甲憑阿巴謙絕殺迫和AC
該隊上仗作客聖西路靠守將羅渣伊賓尼斯勁爆頭槌、加上後備出場的英格蘭箭頭譚美阿巴謙補時3分鐘入球，在意甲逼和強敵AC米蘭，士氣必大振；今夜在意盃16強賽加入戰團，除譚美阿巴謙外，上仗後備出場的尼曼查馬迪、艾沙拉維及傷愈射手比洛迪，皆有機會升正顯實力。
對手熱拿亞今屆降落乙組，目前排名第3，球隊對上2圈只淘汰同級的賓尼雲圖及史帕爾，考驗不大；加上是今年首場比賽，預料一對之前腳風不俗的箭頭普斯卡斯及古蒙臣，今場仍會擔正，磨起狀態，為重返意甲鋪路。同晚另一場16強比賽，由費倫天拿迎戰森多利亞。
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