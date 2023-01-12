摩帥復出領軍 羅馬意盃迎擊熱拿亞

上仗熱血逼和AC米蘭、加上主帥摩連奴停賽期滿，今戰可在場邊督師；將令羅馬在香港時間今晚深夜，於奧林匹克主場迎戰意乙熱拿亞時(13/01 04:00)，信心滿滿，誓在今屆意盃打響頭炮。

意盃史上曾9度封王的羅馬，僅次於祖雲達斯(14次)，但對上一次奪冠已是2008年的事情；「盃王」摩連奴上屆首度執教這支首都球會，即捧走歐協聯，加上暫時在聯賽被榜首拿玻里拋離13分，「首都狼」今屆對意盃及歐霸盃當然高度重視。