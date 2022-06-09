摩星嶺行山路線｜因日軍鬼故而陰森？ 訪白屋西環泳棚賞日落

香港島不乏初級新手行山路線，摩星嶺（Mount Davis）既不需瘋狂上樓梯和暴曬，而且包含豐富二戰歷史古蹟及鬼故，不論初級行山或尋訪古蹟都樂在其中。白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚就在不遠處，有時間和體力的不妨一網打盡多個著名香港景點。文︰山全部都係山

乘車到摩星嶺巴士總站，於旁邊的摩星嶺徑上山，分叉路向青年宿舍走。第4個急彎後，左面流動廁所鄰近舊式廢棄廁所，牆身寫上「預防蚊子在荒置的土地滋生」。設踎廁及尿槽，約十餘格。根據廁聞香港Toilethk，間隔大約1米高，屎坑大約6至7呎深。

香港島行山路線沿途景點1︰摩星嶺炮台記載香港保衛戰

摩星嶺英文名以第二任港督戴維斯（Sir John Davis）命名，他因徵稅失民心在1848年離任。至於摩星嶺中文名沒有官方說法，有傳與西高山原名摩天嶺有關。摩星嶺要塞在1906年起興建，1911-1912年建成，被英軍選為港島西防守總部，是二戰重要據點。

摩星嶺曾安裝五嵌當時先進的9.2吋後膛炮台，後來有2台大炮轉換到其他地方。1941年香港保衛戰，摩星嶺炮台被日軍轟炸仍發揮作用，不但延遲日軍艦隻靠岸，更多次反擊已進佔九龍半島的日軍。至12月11日起被日軍重點轟炸，數日後山頂的炮台被日軍炸毀，淪陷前守軍破壞部份設施後被日軍佔據。