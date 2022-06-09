摩星嶺行山路線｜因日軍鬼故而陰森？ 訪白屋西環泳棚賞日落

香港島不乏初級新手行山路線，摩星嶺（Mount Davis）既不需瘋狂上樓梯和暴曬，而且包含豐富二戰歷史古蹟及鬼故，不論初級行山或尋訪古蹟都樂在其中。白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚就在不遠處，有時間和體力的不妨一網打盡多個著名香港景點。文︰山全部都係山
乘車到摩星嶺巴士總站，於旁邊的摩星嶺徑上山，分叉路向青年宿舍走。第4個急彎後，左面流動廁所鄰近舊式廢棄廁所，牆身寫上「預防蚊子在荒置的土地滋生」。設踎廁及尿槽，約十餘格。根據廁聞香港Toilethk，間隔大約1米高，屎坑大約6至7呎深。
香港島行山路線沿途景點1︰摩星嶺炮台記載香港保衛戰
摩星嶺英文名以第二任港督戴維斯（Sir John Davis）命名，他因徵稅失民心在1848年離任。至於摩星嶺中文名沒有官方說法，有傳與西高山原名摩天嶺有關。摩星嶺要塞在1906年起興建，1911-1912年建成，被英軍選為港島西防守總部，是二戰重要據點。
摩星嶺曾安裝五嵌當時先進的9.2吋後膛炮台，後來有2台大炮轉換到其他地方。1941年香港保衛戰，摩星嶺炮台被日軍轟炸仍發揮作用，不但延遲日軍艦隻靠岸，更多次反擊已進佔九龍半島的日軍。至12月11日起被日軍重點轟炸，數日後山頂的炮台被日軍炸毀，淪陷前守軍破壞部份設施後被日軍佔據。
摩星嶺炮台日久失修
最節省體力為沿摩星嶺徑大路行，設香港西區獅子亭小休，數個炮台分佈在大路邊，完整程度不一，近山頂草地那一個為狀況最理想和少雜草。摩星嶺炮台在2009年被評為二級歷史建築，可是部份炮台日久失修，底座被樹根逼爆及牆身破裂，資訊板塌下欠維修。中途的樓梯為捷徑，不但錯過炮台而且陡峭非常，建議下山時才行天梯。至於摩星嶺之友徑較天然，但近年經常被塌樹阻礙。
傳大頭怪嬰鬼故
圍欄內是青年旅舍，設自助汽水櫃。兩邊分設樓梯到摩星嶺頂草原和電離層研究站。經過草地後，前行為英軍設施，指揮總部、瞭望台、營房等。現在營房大都完整，仍見牆身顏色油漆。有傳摩星嶺猛鬼，指日本投降後大量日軍集體自殺，另有傳大頭怪嬰頭部為正常的3倍，叫聲似豬不似人，甫出生已站起來，令護士失常。後來盛傳大頭怪嬰埋葬在摩星嶺。事實上，摩星嶺植物茂盛，的確有陰涼之感。而且在草叢中不時傳來聲音，不安之感自然而生。摩星嶺三角測量站位處「前面危險請勿進入」牌之後右方小徑，景觀為西高山一帶。參觀時不要留下垃圾或破壞歷史建築。經青年旅舍和摩星嶺徑原路落山。可在總站乘巴士離開。
香港島行山路線沿途景點2︰銀禧炮台遺址
意猶未盡的可先後到訪日落觀瀾亭、銀禧炮台、白屋和西環鐘聲泳棚。接上域多利道後過馬路，對面玻璃外牆為芝加哥大學布思商學院香港分校（The University of Chicago Booth School of Business, Hong Kong Campus），內有銀禧炮台遺址。銀禧炮台設3個炮台，現保留2號炮位。香港大學研究證實當年英軍曾向登陸南丫島的日軍強攻，英軍投降前自行炸毀炮台。日治時期，銀禧炮台曾被作用囚禁英軍戰俘。後來部份位置改建成域多利道扣押中心（白屋），英國政治部以白屋拘留疑似政治犯或間諜。至2014年白屋部份化身為百年老校芝加哥大學，其餘部份作文物展示，可預約導賞團。
根據「電影場景專家」電影朝聖，兩套著名電影都曾在白屋取景。王家衛導演、梁朝偉、木村拓哉、王菲、鞏俐、劉嘉玲、章子怡、張震、董潔主演的《2046》，白屋成了東方賓館。李安導演、梁朝偉、湯唯、陳冲、王力宏主演的《色戒》（Lust, Caution），白屋為易先生的秘密居所。
香港島行山路線沿途景點3︰日落觀瀾亭賞日落
從芝加哥大學旁（即藍色交通路牌方向）的綠色欄杆落樓梯，約5分鐘到日落觀瀾亭。該文青打卡勝地原是銀禧炮台遺址，2004年改建。邊看大嶼山、南丫島邊等待日落。然而多蚊多垃圾，建議做好防蚊措施及穿長袖衫。
香港島行山路線沿途景點4︰《我的印度男友》場景西環泳棚
接著要到西環鐘聲泳棚，原路折返域多利道，向堅尼地城行人路落斜。約10分鐘經過摩星嶺明愛賽馬會宿舍巴士站後，左面牌坊寫上摩星嶺街坊福利會，落樓梯到達西環鐘聲泳棚。西環泳棚的木橋穩固，兩邊設扶手。除了文青打卡勝地外，仍有人使用。1月到訪氣溫約19度，一名叔叔在大浪中自如地施展蛙式、背泳、自由式，甘拜下風。泳棚面向硫磺海峽，前方兩個島嶼分別為青洲及小青洲。青洲設兩座燈塔，一座在1875年建成，另一座在1905年興建。燈塔輔航出入香港西面的船隻，青洲燈塔建築群列在2008年被列為法定古蹟。
西環鐘聲泳棚遊人甚多，周末有機會等待半小時以上才能拍照。香港電影《我的印度男友》кαяαη cнσℓια 成家宏與陳欣妍（Shirley）曾在此地拍攝重要場面。原路折返後沿路落斜，於交通方便又多舊式餐廳的堅尼地城作結。
總結摩星嶺大部份石屎路，體力要求不高，既是親子遊、拍拖、打卡的初級新手行山路線，又可從中印證二戰往事。至於白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚各有捧場客，視乎喜好及時間。
摩星嶺行山路線概要︰
摩星嶺徑→摩星嶺青年旅舍→摩星嶺炮台→摩星嶺（269米）→芝加哥大學白屋銀禧炮台→日落觀瀾亭→西環鐘聲泳棚→堅尼地城
起步交通︰修頓球場/太古廣場/中環置地廣場/急庇利街/堅尼地城聯邦新樓乘1號城巴，摩星嶺總站下車
終點交通︰同上，或經西環鐘聲泳棚步行回堅尼地城站
全程：約6公里
需時：3小時（包括休息及拍照時間）
體力需求：1.5/5
技術需求：1/5
景色︰3.5/5
撤退點︰跳過白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚，只行摩星嶺就乘巴士離開
補給點︰青年旅舍外自助汽水櫃
廁所︰摩星嶺廢棄廁所旁、芝加哥大學教育綜合大樓、西寧街公廁