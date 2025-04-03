摩連奴賽後對加拉塔沙雷教練「搣鼻哥」　遭指控襲擊

在土耳其帶領費倫巴治的葡萄牙教頭摩連奴（Jose Mourinho），在土耳其盃的八強賽後，被對手加拉塔沙雷主帥奧簡（Okan Buruk）指控「物理襲擊」，令他可能又要面對停賽處分。
兩支土耳其班霸在八強對壘，「摩爹」的費倫巴治被加拉塔沙雷借將的域陀奧森漢（Victor Osimhen）梅開二度而落後，雖然費倫巴治之後有施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymanski）完半場前追近，不過仍輸1:2被淘汰。在比賽末段，費倫巴治有1名球員，而加拉塔沙雷就有2人在後備席上被逐。賽後握手時，摩連奴就伸手捏奧簡的鼻，奧簡隨即裝作痛楚倒地，並指控遭摩連奴襲擊。
加拉塔沙雷副主席：世上哪裡可以這樣做？
加拉塔沙雷的副主席表示：「我們領隊奧簡與摩連奴賽後與球證握手，之後奧簡繼續走，摩連奴首先是言語，然後再物理上攻擊他。世上哪裡可以容許他這樣做？他以為土耳其是甚麼地方？我相信費倫巴治的管理層在足協出手之前應該要對他實施懲處。」至於奧簡在回應英國廣播公司（BBC）的訪問指：「我與摩連奴之間沒有甚麼。他從後捏我的鼻，是有輕微的抓傷。當然這不是親切和有禮貌的做法。我期望領隊的行為應更得體，我不想誇大事件，不過這不是優雅的行為。」
在2月的土超聯賽兩隊交手，摩連奴已被指「種族歧視」而被土耳其足協停賽4場，而今次事件或令他再遭處分，至於摩連奴表示他將向加拉塔沙雷作出起訴，指控他們侵害其個人權利。