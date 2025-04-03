摩連奴賽後對加拉塔沙雷教練「搣鼻哥」　遭指控襲擊

在土耳其帶領費倫巴治的葡萄牙教頭摩連奴（Jose Mourinho），在土耳其盃的八強賽後，被對手加拉塔沙雷主帥奧簡（Okan Buruk）指控「物理襲擊」，令他可能又要面對停賽處分。

兩支土耳其班霸在八強對壘，「摩爹」的費倫巴治被加拉塔沙雷借將的域陀奧森漢（Victor Osimhen）梅開二度而落後，雖然費倫巴治之後有施巴斯坦施曼斯基（Sebastian Szymanski）完半場前追近，不過仍輸1:2被淘汰。在比賽末段，費倫巴治有1名球員，而加拉塔沙雷就有2人在後備席上被逐。賽後握手時，摩連奴就伸手捏奧簡的鼻，奧簡隨即裝作痛楚倒地，並指控遭摩連奴襲擊。