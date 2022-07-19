撐港隊！東亞錦揭幕 港足首戰挑機日本

第9屆東亞足球錦標賽今晚將在日本鹿島茨城縣立鹿嶋足球場舉行揭幕戰(18:20)，由東道主日本迎戰香港足球代表隊。港足昨日收到好消息，在中超落班的中場重心陳俊樂終獲所屬的廣州城放人，已赴日本會合大軍，港隊主帥安達臣在賽前記招表明會盡力爭勝，並向對手學習。

安達臣今次點兵26人征日，並獲得中超球會放出勞烈斯、陳俊樂及梁諾恆歸隊，但只有勞烈斯可趕及首場助陣，陳俊樂及梁諾恆都因簽證問題，其中後者肯定缺席首仗；不過大軍配上如梁冠聰、黃威與鞠盈智等富經驗港腳，加上早前在亞洲盃外圍賽表現出色的人氣射手安永佳，應有力博取分數。

港隊在上屆東亞盃3戰皆北，主帥安達臣亦坦承己隊整體實力在4隊中最弱：「按世界排名，香港是這次賽事中不被看好的一隊。亞洲盃外圍賽是我上任後的第一個賽事，我們取得好成績；希望能夠透過今次比賽去進一步建立球隊，並向實力比我們強的對手學習。我們會盡力比賽。」至於日本今次大軍有近半數成員為新入選，陣內最具國際賽經驗只是曾13次為國披甲的中場橋本拳人及後衛佐佐木翔。

香港代表隊東亞足球錦標賽賽程：

對日本 7月19日 晚上6時20分

對南韓 7月24日 下午3時

對中國 7月27日 下午3時

(註：香港時間、港台電視32直播)



日韓女足打頭陣

另外，女子東亞錦標賽亦在香港時間今午揭幕(15:00)，打頭陣是日本女足對南韓女足。衛冕的日本女足上月拉隊到歐洲集訓，中場新星長野風花將披10號球衣領軍得勝。南韓女足雖然是以爭冠為目標，但前鋒文美羅因感染新冠肺炎缺陣，對球隊稍有打擊，今場不易招架。