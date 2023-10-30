撐起兩大歐洲班霸 比寧咸卡尼鬥閃

20歲的祖迪比寧咸，早被譽為「三獅」兵團英格蘭近年最耀眼新星；今夏再「升呢」，由德甲多蒙特以1.03億歐元(約8.5億港元)轉會費，改投西甲「銀河艦隊」皇家馬德里。結果這段關係有一個如童話夢幻般的開局，此子剛在西甲國家打吡，包辦兩球，帶領皇馬作客以2比1反勝死敵巴塞隆拿，並領先對手4分雄踞榜首。

三獅外流精兵閃爆歐洲！英格蘭國家隊「一老一少」猛將哈利卡尼(Harry Kane)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，今夏分投歐洲兩大頂級球隊，即能擦出火花；二人剛在周末聯賽再演傑作，成為贏波功臣，盡顯非凡身價，不負三獅威名！

上陣13次入13球

比寧咸自從加盟皇馬後夢幻不斷，包括在西甲及歐聯地標戰俱有士哥；如今首次亮相國家打吡更以一記遠射及補時絕殺球擊倒巴塞，累計今屆為「銀河艦隊」上陣13次攻入13球。作為一位中場球員，此子單計頭10場西甲入10球，比起09年加盟皇馬的「師兄」基斯坦奴朗拿度同期聯賽入球數字，多出一倍，入球能力超卓。

主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)說：「他(比寧咸)有如一位老手，首個入球改變了戰局。他今屆可入20至25球，他的開局非常出色。」比寧咸則說：「以前我坐在家中梳化跟家人觀看過不少國家打吡，我對他們說今次輪到我一展身手，結果成功做到，我非常高興。」

半場笠射震驚全場

比寧咸17歲已離英赴德國闖天下，但「三獅」大哥卡尼，在今夏才以30歲高齡，以1億歐元(約8.26億港元)轉會費，離開熱刺改投德國班霸拜仁，力爭為新東家爭取聯賽12連霸及染指歐聯。這位「三獅」殿堂級射手，在周末球隊主場以8比0「血洗」達斯泰特時連中三元，成為德甲史上首位上陣頭9場入12球的猛將。卡尼其中一記半場笠射入波，震驚全場，他賽後說：「這是我比賽生涯首次有這類入球，我經常會留意對方門將企位。」

雖然周一公布的金球獎，勢成美斯(Lionel Messi)的囊中物，但兩大英格蘭猛將同列今次30人的候選名單；個人聲勢不斷上升之餘，將大大有助國家隊力爭明年歐國盃王座，誠是三獅之福。