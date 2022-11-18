支持鼓勵愛滋病感染者 參加紅絲帶虛擬跑贏豐富禮品

香港愛滋病基金會將於即日至2022年12月11日，舉辦香港紅絲帶虛擬跑。紅絲帶象徵對愛滋病患者、愛滋病毒感染者，及其照顧者的關懷與接納。是次活動希望鼓勵大眾「跑」出紅絲帶圖案，以行動為愛滋病感染者帶來支持與鼓勵。
是次活動測試跑友創意，不限時間、不限地點。邀請參加者用腳跑出紅絲帶圖案，以行動支持愛滋病感染者 – 以步行、跑步或輪椅代步形式累積指定里數，地圖上走出絲帶路線，用程式紀錄及上載步行或跑步資料即可。
【香港愛滋病基金會 紅絲帶虛擬跑 】
主辦機構：香港愛滋病基金會
活動日期: 即日起 - 12/2022
組別及報名詳情:
- 5公里 個人組：https://bit.ly/3D6UfZY
- 5公里 隊伍組（無人數上限）：https://bit.ly/3swOAHV
- 3公里 家庭組（每組 2-6 人）：https://bit.ly/3znDpoz
成功完成的參加者，可獲得完賽選手包，包括：
- 紀念獎牌(刻有參加者名字)
- 活動Tshirt
- 索繩背包
- 優先預約基金會愛滋病病毒抗體測試服務
- Finesse Hong Kong - Vktry全碳纖運動鞋墊 9折優惠券
- 美邦醫學體檢中心 - 身體檢查計劃 半價優惠券
- SKYN® - Extra Lube水潤持久系列iR 安全套 3片裝
- Striking - 檸檬茶味爆炸糖(15克)
- masklab™ - 成人 Love is Love collection 外科口罩 175mm x 2
- WAH-LAAH! 七折優惠
- 電子完賽證書(電子版本，完成者可自行列印)
參加者亦可挑戰各特別大獎，獎品非常豐富：
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