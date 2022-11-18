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體育
2022-11-18 13:56:32

支持鼓勵愛滋病感染者 參加紅絲帶虛擬跑贏豐富禮品

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紅絲帶虛擬跑

紅絲帶虛擬跑早前舉辦跑前邀請賽。

香港愛滋病基金會將於即日至2022年12月11日，舉辦香港紅絲帶虛擬跑。紅絲帶象徵對愛滋病患者、愛滋病毒感染者，及其照顧者的關懷與接納。是次活動希望鼓勵大眾「跑」出紅絲帶圖案，以行動為愛滋病感染者帶來支持與鼓勵。

是次活動測試跑友創意，不限時間、不限地點。邀請參加者用腳跑出紅絲帶圖案，以行動支持愛滋病感染者 – 以步行、跑步或輪椅代步形式累積指定里數，地圖上走出絲帶路線，用程式紀錄及上載步行或跑步資料即可。

紅絲帶虛擬跑

紅絲帶虛擬跑以行動為愛滋病感染者帶來支持與鼓勵。

【香港愛滋病基金會 紅絲帶虛擬跑 】

主辦機構：香港愛滋病基金會

活動日期: 即日起 - 12/2022

組別及報名詳情:

成功完成的參加者，可獲得完賽選手包，包括：

  • 紀念獎牌(刻有參加者名字) 
  • 活動Tshirt
  • 索繩背包
  • 優先預約基金會愛滋病病毒抗體測試服務
  • Finesse Hong Kong - Vktry全碳纖運動鞋墊 9折優惠券
  • 美邦醫學體檢中心 - 身體檢查計劃 半價優惠券
  • SKYN® - Extra Lube水潤持久系列iR 安全套 3片裝
  • Striking - 檸檬茶味爆炸糖(15克)
  • masklab™ - 成人 Love is Love collection 外科口罩 175mm x 2
  • WAH-LAAH! 七折優惠
  • 電子完賽證書(電子版本，完成者可自行列印)
基金會亦邀請到香港失明人健體會及少數族裔朋友出席活動。各隊參與絲帶小遊戲及順利完成一公里絲帶試行或跑步

基金會亦邀請到香港失明人健體會及少數族裔朋友，參加一公里絲帶試行或跑步。

參加者亦可挑戰各特別大獎，獎品非常豐富：

最強隊伍 (5公里組別)

Harmony Coffee -

掛耳包咖啡分享禮

最高籌款

WAH-LAAH! – 

2XU Light Speed Compression Shorts壓力短褲 + The Collagen Co.膠原蛋白沖劑 + Craft Sportswear – CTM ULTRA 2 - 名額2

最強隊伍 - 5公里組別 (人數最多的隊伍)

Harmony Coffee –

掛耳包咖啡 分享禮盒

單次最長里數

美邦醫學體檢中心 – 

免費身體檢查計劃 (銀星8G) - 96項檢查

價值: HKD$4,680/ 位 - 名額5位

總最高里

Ohm... -

活動期間里數最多的5位參賽者, 可到餐廳換領黑松露薯條秘制微辣焗雞翼一份全單八
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