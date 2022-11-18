支持鼓勵愛滋病感染者 參加紅絲帶虛擬跑贏豐富禮品

香港愛滋病基金會將於即日至2022年12月11日，舉辦香港紅絲帶虛擬跑。紅絲帶象徵對愛滋病患者、愛滋病毒感染者，及其照顧者的關懷與接納。是次活動希望鼓勵大眾「跑」出紅絲帶圖案，以行動為愛滋病感染者帶來支持與鼓勵。

是次活動測試跑友創意，不限時間、不限地點。邀請參加者用腳跑出紅絲帶圖案，以行動支持愛滋病感染者 – 以步行、跑步或輪椅代步形式累積指定里數，地圖上走出絲帶路線，用程式紀錄及上載步行或跑步資料即可。