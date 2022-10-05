新帥爭歐聯分組首勝 車路士鬥AC米蘭

車路士剛戰在新帥樸達首次領軍英超即報捷，周三香港時間深夜轉戰歐聯E組迎戰意甲盟主AC米蘭(06/10 03:00)，乘勝力爭在今屆歐聯分組賽打開勝門。兩軍重心老箭頭奧巴美揚及基奧特，今場名義上都是倒戈戰，二人表現亦對勝負起關鍵作用。

車路士今屆歐聯分組賽2戰只得1分，其中首戰敗走薩格勒布戴拿模，更成前帥杜曹下台的導火線；樸達上台先在歐聯和薩爾斯堡搶得第1分，上仗英超尾段靠新星干拿加歷查世界波，打敗水晶宮，重回正軌。正選門將艾度亞文迪及防中尼高路簡迪仍要缺陣，但主隊賽前好消息是攻中夏維斯及翼衛古古列拿俱已復操，加上新加盟的奧巴美揚上仗英超已為車仔「開齋」，今夜誓要打開歐聯勝門。

其中奧巴美揚2007/08年球季在AC米蘭出道，當年「紅黑兵團」由安察諾堤任教，「大哨」朗拿度在前場掛帥，但奧巴美揚未有出場機會，之後被借用至多間法國球會，多年後才在德甲多蒙特成名。他說：「我熟悉AC米蘭，當年球隊實力強勁，有朗拿度、尼斯達及馬甸尼……我當年非常年輕，所以選擇外闖，我一直嘗試進步，並視朗拿度為學習對象。」對於今場在史丹福橋的大戰，這位33歲的加蓬國腳說：「或許我們可在主場拿下首個3分，如果我們要晉級，便要贏波。」

