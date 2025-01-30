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體育
2025-01-30 16:40:00

新年行大運｜大帽山大澳南生圍放空 十大行山路線

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大澳是香港極具特色的地方之一，歷史、食物、文化、行山、貓星人都令人回味。

大澳是香港極具特色的地方之一，歷史、食物、文化、行山、貓星人都令人回味。

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農曆新年香港好去處，未知道想去邊度兜個圈？山全部都係山可能幫到你。求愛情的，可到灣仔姻緣石求脫單，想登上高峰的大帽山、鳳凰山任君選擇。屯門彩虹欄杆、大澳一日遊尋大叔的愛場景，甚至踩單車到南生圍、赴雞公嶺獨佔天清氣朗，這條文章行山、跑山、單車、郊遊一一包含。

文︰山全部都係山

1. 大澳尋《大叔的愛》取景地看日落

大澳一日遊😽 海濱長廊 ➔ 大涌橋 ➔ 新基大街 ➔ 寶珠潭 ➔ 楊侯古廟

水鄉大澳為又稱「東方威尼斯」，其棚屋、漁村風情在香港獨一無二。若不登虎山，大澳一日遊是輕鬆郊遊路線，邊行、邊食、邊買手信外，同時了解數百年的大澳文化。於大涌橋（又稱橫水渡橋）及新基大橋，鏡迷可於Mirror的呂爵安Edan和盧瀚霆Anson Lo主演《大叔的愛》取景地朝聖打卡，而王智德Alton、邱士縉Stanley亦先後到訪大澳，因此大澳可能是最多Mirror成員打過卡的香港郊遊景點。

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大帽山為香港最高山峰，已是很多人必到的理由。

大帽山為香港最高山峰，已是很多人必到的理由。

2. 大帽山最易路線 1小時抵香港最高峰

大帽山行山路線🌾 荃錦坳 ➔ 大帽山觀景台 ➔ 秋名髮夾彎 ➔ 大帽山雷達站 ➔ 原路折返

大帽山為香港最高點，由荃錦坳經全柏油路登頂，為最容易及快捷登大帽山的方法。每年11至12月時大帽山芒草盛放，就算在冬天或夏天，總有一份吸引力教人多看幾眼。

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🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

南生圍既可行山郊遊、又可跑步及踩單車。

南生圍既可行山郊遊、又可跑步及踩單車。

3. 南生圍河流導賞徑賞日落

朗日落行山路線🏩 元朗站 ➔ 山貝路 ➔ 橫水渡 ➔ 婚紗橋 ➔ 南生圍路

南生圍河流導賞徑距離為5.5公里，如果由元朗站經南生圍（Nam Sang Wai）繞一圈大約9公里，踩單車或自駕遊甚至跑步皆宜。打卡聖地婚紗橋、白千層樹林、大草原，加上日落都是南生圍受歡迎的原因。

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山頂公園野餐、放狗、打卡皆宜。

山頂公園野餐、放狗、打卡皆宜。

4. 山頂公園親子寵物行山野餐皆宜

香港島行山路線🥪 柯士甸山遊樂場 ➔ 舊總督山頂別墅守衛室 ➔ 山頂公園 ➔ 凌霄閣

由山頂凌霄閣起步，柯士甸山遊樂場及山頂公園均適合野餐、拍攝Pre wedding、畢業相、小朋友放電、放狗、賞花等。來回腳程只需一小時，先遊覽香港法定古蹟舊總督山頂別墅守衛室，有空可登上扯旗山（Victoria Peak）配水庫，是選擇多又方便的行山路線。

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大欖涌水塘隨著風可聽到心跳。

大欖涌水塘隨著風可聽到心跳。

5. 大欖涌水塘主壩側看千島湖

大欖涌水塘行山路線🏞️ 掃管笏 ➔ 越野單車徑 ➔ 大欖涌副壩 ➔ 大欖涌主壩 ➔ 大欖懲教所

大欖涌千島湖清景台全年人山人海，想寧靜地拍拖慢活也可以。由掃管笏出發經越野單車徑到主壩，多角度看大欖涌水塘，人氣不高又不乏打卡位，為適合行山新手的拍拖行山路線。

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有意脫單的，可考慮到灣仔姻緣石拜月老。

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6. 新年脫單 灣仔自然徑訪姻緣石拜月老

行山路線： 香港島行山路線👩‍❤️‍💋‍👨 ➔ 灣仔峽道 ➔ 寶雲道健身徑 ➔ 姻緣石 ➔ 舊灣仔郵政局

姻緣石位處寶雲道，相傳誠心祈求姻緣就會成真，背後埋藏著一段民間傳說。有很多路線可以到訪姻緣石，今次推介由上而下完走灣仔峽道，在約2公里的短程行山路線上，感受市區邊的自然氣息。

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新年放長假

新年放長假，不妨相約朋友去行山行大運。

7. 鳳凰徑3段穿梭芒草雲海

鳳凰徑3段行山路線🌾 伯公坳 ➔ 鳳凰山 ➔ 斬柴坳 ➔ 昂坪心經簡林

香港第二高山峰鳳凰山（Lantau Peak），是行大運或香港看日出熱門行山路線鳳凰徑3段由山大嶼山333米的伯公坳登鳳凰山，已算是最簡單登頂的路。踏上不易行的天梯，換來長途萬里芒草連綿、雲海、鳳頂、石壁水塘、大佛、東涌等景色後，瘋狂落樓梯後於昂坪漫遊心經簡林、大佛、昂坪市集，每一啖食物、飲品都格外回味。

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大埔的九龍坑山開揚，吐露港、馬鞍山盡在眼前

大埔的九龍坑山開揚，吐露港、馬鞍山盡在眼前。

8. 九龍坑山賞蝴蝶吐露港

大埔行山路線🦋 太和站 ➔ 衛奕信徑8段 ➔ 九龍坑山 ➔ 鳳園

吐露港海景、蝴蝶伴舞及芒草，是九龍坑山（Cloudy Hill）這條大埔行山路線的三大景點。太和站起步要上落三千級天梯，需要一定體能。以鳳園作終點比沿衛奕信徑快捷得多，及後乘小巴回到大埔市中心。

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雞公嶺斜度不低，要穿行山鞋及做足防曬措施。

雞公嶺斜度不低，要穿行山鞋及做足防曬措施。

9. 雞公嶺無敵靚景賞芒草睇日落

雞公嶺行山路線🌇 橋頭 ➔ 羅天頂 ➔ 大羅天 ➔ 雞公山 ➔ 逢吉鄉

雞公嶺是香港著名日落行山路線，360度無障礙的山脊望向南生圍漁塘，映照夕陽之美。秋冬時芒草盛放，更是另一道打卡點。不過上落斜度高加上無樹蔭，體力消耗比一般山峰高。2022年7月曾有人於雞公嶺中暑死亡，登山前要考慮天氣。

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屯門彩虹欄杆人流多，提早出發或是打卡最重要關鍵 。

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10. 屯門彩虹欄杆打卡 訪藍地水塘天空之鏡

屯門行山路線🌈 何福堂 ➔ 屯門徑彩虹段 ➔ 虎地郊遊徑 ➔ 藍地水塘 ➔ 富泰邨

屯門行山靚景又不難行當數彩虹欄杆，經屯門徑往虎地郊遊徑，遊歷集天空之鏡及猛鬼水塘於一身的藍地水塘作完美句號，時間及距離不長，半天閒遊十分理想，是親子行山、拍拖行山、屯門行山的入門級路線。

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