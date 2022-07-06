新手行山路線｜荃錦自然教育徑 2公里短遊浸森林浴

夏天行山路線要符合短程、樹蔭多，荃錦自然教育徑是其中一條。2公里路段植物品種不少，資料牌介紹令遊人對大自然認識加深，親身接觸總是最好的教育。 文︰山全部都係山

乘巴士到大帽山郊野公園站下車，向車尾方向行，經過「歡迎蒞臨元朗」牌落斜，即麥理浩徑9段起點。過車閘，右面見「荃錦自然教育徑」門牌，標誌為黃色雀鳥伏在綠色草上。這是一條環狀行山徑，起點和終點一樣，旁邊設流動廁所。根據漁農自然護理署的郊野樂行網頁順時針而行，即在路口左轉於荃錦營地旁起步。今次筆者沿右方逆時針而行，落斜佔全段比例較上斜高。

新手行山路線沿途景點1︰木製步道森林浴

第一個資訊牌顯示白千層資訊，緊接為全程最費力的上斜路，海拔爬升約50米。分叉路沿禁止越野單車牌上行，上斜梯級為木材建成，相對石級較融入自然。荃錦自然教育徑沒有大景，最大賣點是樹蔭指數高，只要離開起步和終點，可邊呼吸新鮮空氣邊享受森林浴。