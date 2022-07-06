新手行山路線｜荃錦自然教育徑 2公里短遊浸森林浴

夏天行山路線要符合短程、樹蔭多，荃錦自然教育徑是其中一條。2公里路段植物品種不少，資料牌介紹令遊人對大自然認識加深，親身接觸總是最好的教育。文︰山全部都係山
乘巴士到大帽山郊野公園站下車，向車尾方向行，經過「歡迎蒞臨元朗」牌落斜，即麥理浩徑9段起點。過車閘，右面見「荃錦自然教育徑」門牌，標誌為黃色雀鳥伏在綠色草上。這是一條環狀行山徑，起點和終點一樣，旁邊設流動廁所。根據漁農自然護理署的郊野樂行網頁順時針而行，即在路口左轉於荃錦營地旁起步。今次筆者沿右方逆時針而行，落斜佔全段比例較上斜高。
新手行山路線沿途景點1︰木製步道森林浴
第一個資訊牌顯示白千層資訊，緊接為全程最費力的上斜路，海拔爬升約50米。分叉路沿禁止越野單車牌上行，上斜梯級為木材建成，相對石級較融入自然。荃錦自然教育徑沒有大景，最大賣點是樹蔭指數高，只要離開起步和終點，可邊呼吸新鮮空氣邊享受森林浴。
新手行山路線沿途景點2︰觀景台看直升機坪
走出林中步道後，荃錦自然教育徑觀景台前方為直升機坪，沿右面「入閘」後繼續行程，直升機坪旁設椅子可供小休。穿過直升機坪後，為全程最易行錯路口。跟隨「禁止越野單車」牌，郊遊地點左方為麥理浩徑9段，路口的路牌落斜才是荃錦自然教育徑下半段。
新手行山路線沿途景點3︰觀景台眺望市區
中段相對平坦，先經過荃錦營地後方，之後為第二個觀景台。可在樹林中眺望香港島北部、昂船洲大橋、荃灣一帶景色，是全程最開揚位。於右方落山時，部份樓級落差大，需要小心奕奕。分叉路左轉往荃錦公路方向，路牌指餘下0.4公里。及後微微上斜，聽到荃錦公路傳來的車聲後，混雜著溪流聲時到終點完結行程。
荃錦自然教育徑路況為泥徑及木製步道及少量碎石路，雙腳舒適度比行水泥路。一般小朋友在適合的天氣和裝備下，相信有能力完成。如果以新手初級接觸山野和自然的朋友，可視荃錦自然教育徑為入門行山路線。
荃錦自然教育徑行山路線概要︰
大帽山郊野公園站→花山頭→荃錦營地→大帽山郊野公園站
起步交通︰51九巴-如心廣場巴士總站/荃灣大河道/荃灣站上車
大帽山郊野公園站下車，閒日1小時1班，周六、周日及公眾假期日間15至30分鐘一班
終點交通︰同上
距離：約2公里
時間：1-2小時（連休息及拍照）
撤退點︰荃錦營地、直升機坪後逆走麥理浩徑9段返回起點
補給點︰-
廁所︰起點流動廁所
體力：1.5/5
技術：1.5/5
景色︰3/5