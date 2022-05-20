新波衫登場 adidas推皇家馬德里、阿仙奴、祖雲達斯及拜仁下季主場球衣

今個周末便是英超煞科，除了代表一個球季結束外，亦是各大品牌開始推出新一季波衫的時候。adidas日前便推出皇家馬德里、阿仙奴、祖雲達斯及拜仁慕尼黑4支球會下季主場球衣，新波衣繼續以100%再生環保物料製成，亦有分球員版（$1,099）及球迷版本（$699），即日起已可在adidas官網發售。

皇家馬德里2022/23賽季主場球衣 皇馬新款主場波衫以120年的球會歷史為靈感，繼續以純白配色配徽章與紫色細節，波衫融入球隊暗花徽章，鈕扣polo衣領設計綴以紫色細節，肩膊位飾以紫色三間，衣領內側亦印上「120 años」標誌，慶祝球隊成立120周年。

阿仙奴2022/23賽季主場球衣 阿仙奴新主場球衣以球隊經典的紅色為主調，配搭白色的衣領與衣袖，polo衣領以90年代復古設計，白色衣領飾以紅色閃電圖案，後領口的Arsenal字樣標誌呼應酋長球場外棱角分明的雕塑。

祖雲達斯2022/23賽季主場球衣 祖記新主場波衫以2011年起啟用的意大利都靈安聯球場為設計靈感，沿用黑白配色及圓領設計，領口與袖口飾以黑色細節。球衣以幾何圖案組成間條紋理，呼應球場建築結構中的三角形元素。