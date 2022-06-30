新美國班主豪氣出手 車路士搶簽拉芬夏

車仔起動！接替阿巴莫域治、成為車路士新班主的保希利(Todd Boehly)終於出手，突傳以6,000萬鎊出價，擊退阿仙奴及巴塞隆拿，簽得列斯聯的巴西當打翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)；並估計新兵將在短期內陸續有來，以協助領隊杜曹重振這支倫敦大會的聲威。

拉芬夏比洛尼是今夏轉會市場其一位炙手可熱的目標，之前一直由西甲巴塞隆拿跟英超阿仙奴拗手瓜，但出價卻未合列斯聯心意而陷於膠著。據英國《每日郵報》報道，如今車路士已同意6,000萬英鎊出價，只待傾妥個人條件，交易便事成；而拉芬夏的經理人、曾効力車路士的前葡萄牙國腳迪高，是藍軍在今次交易中取得優勢的主因之一。25歲的拉芬夏在2020年由法甲雷恩加盟列斯聯，兩季英超合共攻入17球，而代表巴西國家隊9次入3球。

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另外保希利今夏頭號目標，一直是跟曼城尚餘一年合約的英格蘭前鋒史達寧，後者亦已跟杜曹作有建設性傾談，並有意離開已効力7年的藍月，另謀新出路。曼城主帥哥迪奧拿據報曾說：「我不喜歡留住不開心的球員。」史達寧的轉會身價據報約5,000萬英鎊。