施丹2026年後執教法國隊圓夢？　前隊友：他不害怕失敗

法國球王施丹（Zinédine Zidane）近年養尊處優，未有執教球隊。但據曾與施丹在波爾多及法國國家隊並肩作戰，一起奪得1998年世界盃冠軍及2000年歐國盃冠軍的杜加利（Christophe Dugarry）表示，施丹作為曾三度奪得歐聯冠軍的名帥，期待接替迪甘斯（Didier Deschamps）執教法國隊。

杜加利在 RMC Sport 節目《Rothen s’enflamme》中表示，施丹在2026年世界盃後接掌法國隊「非常合理」；現時杜加利仍與施丹關係密切，他補充說施丹仍然渴望執教法國國家隊，並強調：「他不害怕失敗。」

2021年後至今未再執教

施丹是傳奇球星，一直明言執教法國國家隊是他的夢想工作。然而，在迪甘斯正式卸任之前，他無法獲得這個機會。這位曾兩度在世界盃決賽入波的前金球獎得主，自2021年5月離開皇家馬德里，至今未再執教。

如果施丹接替迪甘斯，他將肩負沉重的期望，畢竟迪甘斯已經帶領法國隊連續兩屆世界盃打入決賽，並於2018年奪冠，還贏得2020-21賽季的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）。此外，迪甘斯在2016年歐國盃率隊獲得亞軍，去年歐國盃亦帶領球隊打入四強。