施維斯達指曼聯若失歐洲賽資格可專心練兵

曼聯名宿施維斯達(Mikael Silvestre)繼續訪港行程，今日(20日)聯同來自曼聯青訓學院的專家團隊，到訪參與「賽馬會學界足球發展計劃」的佛教黃鳳翎中學，與二十多名學生切磋球技，以球會友。對於今季曼聯在英超僅排第8名，來季大有機會失去歐洲賽資格(贏得足總盃才能出戰來季歐霸盃)，施維斯達認為「紅魔」確實經歷艱難的球季，來季也可能無法在歐洲賽事亮相，但這可讓球隊有多時間重建，打出更好風格，好好應付本土賽事，並看好球隊會有進步。

大讚學生有足球熱誠

球員時代在「紅魔鬼」踢後衛的施維斯達，在交流後大讚參與學生表現出色，「他們意識到今日的特別訓練，跟平時在學校進行的常規訓練不同，因此特別投入大展腳法，我充分感受到他們對足球的熱誠。」