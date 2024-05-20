施維斯達指曼聯若失歐洲賽資格可專心練兵

曼聯名宿施維斯達(Mikael Silvestre)繼續訪港行程，今日(20日)聯同來自曼聯青訓學院的專家團隊，到訪參與「賽馬會學界足球發展計劃」的佛教黃鳳翎中學，與二十多名學生切磋球技，以球會友。對於今季曼聯在英超僅排第8名，來季大有機會失去歐洲賽資格(贏得足總盃才能出戰來季歐霸盃)，施維斯達認為「紅魔」確實經歷艱難的球季，來季也可能無法在歐洲賽事亮相，但這可讓球隊有多時間重建，打出更好風格，好好應付本土賽事，並看好球隊會有進步。
大讚學生有足球熱誠
球員時代在「紅魔鬼」踢後衛的施維斯達，在交流後大讚參與學生表現出色，「他們意識到今日的特別訓練，跟平時在學校進行的常規訓練不同，因此特別投入大展腳法，我充分感受到他們對足球的熱誠。」
亞洲足球不斷進步 增港球員被發掘機會
他又指，隨著亞洲足球近年不斷進步，有潛力的香港年輕球員有更多機會讓不同國家的球探注意到。對香港球員來說，努力和堅持，及爭取機會表現自己的技能，是非常重要的。
施維斯達又寄語喜歡足球的年輕人，要好好鍛鍊身體，注意睡眠時間和飲食，並維持水分補充，以應付訓練時消耗的大量水分，才能提升表現。
馬會與曼聯自2013年起合作推出「賽馬會學界足球發展計劃」，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地小學、中學及大專院校，以激發夥伴學校老師及校隊教練的潛能，提升年輕一代的體能、心智及社交能力，一同「足」動潛能。計劃踏入第十屆，今季更擴展至幼稚園。