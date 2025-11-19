旅發局新鴻基地產香港單車節11‧30開鑼 逾6,000車手參與 上屆冠軍葉承羲冀挑戰全新賽道踩上「二隧二橋」

冠軍再上陣 葉承羲：隧道起伏和橋上強風更刺激

今屆的「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」，首次橫跨「二隧二橋」，途經長青隧道、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋，路線加長、地形多變、風勢難測，對選手而言既是挑戰，也是一份難得的體驗。葉承羲笑著說，今年的路線不同了，比賽會更刺激，尤其在隧道那段，地形起伏大，是非常好的攻擊點。葉承羲坦言，自己再次參賽的原因其實很簡單「我熱愛挑戰」。新路線充滿未知，也因此更吸引他。「很多朋友都因為這條新路線報名，平時不可能以單車穿梭的的隧道和大橋，這次可以親身體驗，真的很特別。」談起戰術安排，他更淡然地說：「策略應該與去年相近，初段會留在主集團（主車群），保持穩定節奏；中段若有人突圍，我們會派隊友上前防守或追擊，加速騎到對手前方壓住節奏，減慢他們的推進，確保不被拉開距離。而在最後一公里，隊友將全力幫我破風，為我創造最佳衝刺條件，讓我保留體力終極爆發，衝向終點。」

儘管葉承羲肩負「衛冕冠軍」的名銜，他卻沒有任何壓力。「我覺得友誼第一，比賽第二。比賽每年都有，就算今年不贏，明年再來一次也沒問題。」他說這話時，語氣輕鬆卻真誠，顯露出對單車運動的熱愛與從容。同時，這場比賽同時標誌著葉承羲與上屆冠軍隊友再次攜手迎戰全新挑戰。「我的車隊中有去年並肩作戰的核心隊友，彼此早已培養出深厚默契。」他特別強調隊友的重要性：「這是一場團隊戰，大家彼此信任、分工明確，才能在關鍵時刻打出最強一擊，助我突圍而出。」所謂知己知彼，除了團隊默契，葉承羲亦因應今年全新賽道的多重起伏，制定針對性的個人訓練目標。他指出新路線坡度變化頻繁，要求車手在短時間內迅速調整節奏，因此今年的訓練重點放在提升爆發力。「最近主要加強短時間高強度訓練，1至2分鐘的上斜衝刺，提升即時爆發力。理想狀態下一分鐘可踩到400至500瓦，這比平均值稍高也是我最後衝線時的優勢。」