日丙聯賽發生罕有意外　球場欄桿倒下女球迷跌落球場受傷

日本周三（3日）的一場丙組聯賽，沼津青藍主場對FC愛媛的比賽，在客隊入球之後，球迷在看台上慶祝期間，擋住球迷的欄桿塌下，導致14名球迷跌入球場，當中一名56歲女子因為骨折要送院。

在靜岡縣沼津市舉行的這場丙組聯賽，主隊的沼津在下半場末段失守，被愛媛射成2:1後，愛媛球員走到客隊球迷席前慶祝，一班客隊球迷亦擁向場邊歡呼，不過隨後即發生意外，球場的欄桿突然倒下，在欄桿前約有10多名球迷亦跌入場內，當中一名愛媛的56歲女球迷，臉部出現骨折受傷，需要送往醫院，其餘球迷多數僅受輕傷。

有觀眾表示，當時球隊取得致勝入球，球迷因為開心而衝到欄桿前，之後就發生意外，球迷從1.5米高的看台跌入場內。當地警方表示會調查有關意外的原因。發生意外的愛鷹廣域公園球場在1996年啟用，是靜岡縣的多用途田徑場地，球場可容納1萬人，當中5,000是主看台，而事發的看台只是一個草坪，並設有欄桿。球場不符合日職的甲乙組聯賽標準，因此只能作丙組賽事使用。