日乙用錯例驅逐門將　首次因球證犯錯重賽

國際足協（FIFA）雖然經常都說，球證都是人，會出現犯錯的情況。但是因為球證錯判而獲得重賽的機會卻是小之有小，不過在周日(3日)的一場日本乙組聯賽，卻因為球證一次錯判，將山形山神的門將驅逐，賽會決定讓比賽重賽。

事件發生在周日的日乙聯賽，山形山神對岡山綠雉的比賽。山形球員一次回傳，門將後藤雅明轉身將皮球從門前拍出。球證清水修平吹罰之餘，竟將後藤直接紅牌趕離場。雖然山形在之後的禁區內間接自由球力保不失，但仍以0:1不敵岡山。而事後山形對球證錯誤驅逐後藤作出抗議，日職賽會在審視球證的決定，認為清水犯下重大的錯誤，因此容許重賽。

岡山對重賽表遺憾

不過對手的岡山就發聲明，表示球隊上下經過90分鐘的努力去贏得比賽。然而球證的錯誤令他們需要重賽，岡山指，明白對於山形來說這樣的賽果是不能接受，但重賽的決定也讓岡山難以信服。他們認為，球會沒能夠參與制定賽制等，以避免出現有關錯誤，希望賽會作出檢討。而球會也只能無奈地接受重賽的決定，但岡山對此表示遺憾。

根據球例，門將在隊友回傳之下不能用手觸球，違例會被判間接自由球，但不會採取罰牌處分。而球證清水修平似乎誤認為後藤因為阻止對手的一個入球機會，而將之判處紅牌。38歲清水修平在2012年已成為日職的一級裁判，不過直至2014年才開始擔任丙組聯賽球證，翌年再晉身乙組，但至今未在日本頂級聯賽裁法。