日媒爆敘利亞索逾500萬轉播費　日本球迷餘下兩場作客可能都冇直播

日本隊在周二（21日）的世界盃外圍賽，因為轉播費問題，而未能作出轉播。日本媒體透露更多的內情，其中敘利亞足協最初向日本開出逾1億日圓（約522.5萬港元）的轉播費，令日方認為叫價太高而拒絕，即使敘利亞之後提出降價，最後仍沒有日本電視台願意更改播放日程買入，而日本傳媒指餘下兩場的作客對北韓及緬甸，也可能因為當地狀況而沒有轉播。

香港球迷抱怨電視台沒能轉播港隊作客的世界盃外圍賽，同樣的情況也在日本出現。據日本媒體報道，今屆世界盃亞洲外圍賽，除了最後階段由亞洲足協擁有轉播權之外，第2階段的比賽都由各地的足協自己擁有，而當中在敘利亞對日本的賽事，敘利亞足協被指向日本的代理索價超過1億日圓的金額。到比賽前的兩日，敘利亞足協發現沒能賺到轉播費，向日本提出降價，可是已經沒有電視台願意更改播放時間來遷就。