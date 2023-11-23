日媒爆敘利亞索逾500萬轉播費　日本球迷餘下兩場作客可能都冇直播

日本隊在周二（21日）的世界盃外圍賽，因為轉播費問題，而未能作出轉播。日本媒體透露更多的內情，其中敘利亞足協最初向日本開出逾1億日圓（約522.5萬港元）的轉播費，令日方認為叫價太高而拒絕，即使敘利亞之後提出降價，最後仍沒有日本電視台願意更改播放日程買入，而日本傳媒指餘下兩場的作客對北韓及緬甸，也可能因為當地狀況而沒有轉播。
香港球迷抱怨電視台沒能轉播港隊作客的世界盃外圍賽，同樣的情況也在日本出現。據日本媒體報道，今屆世界盃亞洲外圍賽，除了最後階段由亞洲足協擁有轉播權之外，第2階段的比賽都由各地的足協自己擁有，而當中在敘利亞對日本的賽事，敘利亞足協被指向日本的代理索價超過1億日圓的金額。到比賽前的兩日，敘利亞足協發現沒能賺到轉播費，向日本提出降價，可是已經沒有電視台願意更改播放時間來遷就。
敘利亞開賽前兩日降價被無視
日本媒體訪問過電視台，電視台有關人士透過：「比賽在深夜進行，對手不過是敘利亞。如果是在黃金時間，對手是巴西，就算要電視台蝕2億日圓都是有可能購入，但今次的情況就不一樣。」日本電視台組織的代表指，從今次事件看到，在播映權價格的上漲幅度，將令電視台播放比賽變得困難，如果沒有新體制去控制，讓價格繼續上升，可能令一些比賽無法再直播。日本對上一次未能看到國家隊的世界盃外圍賽比賽，已是1989年對北韓。而目前日本餘下兩場作客對手分別是北韓及緬甸，比賽時間及地點都未確定，令有關的擔心持續。
日本媒體指出，現時的情況與10年前不同，日本在第2階段晉級已是理所當然的事，要電視台投放高額轉播費是不可能的事，即使日本足協會長田嶋幸三也指：「都過了深夜12時，你還要我出幾個億，當然我不會給。」傳媒指，希望日本足協今次拒絕敘利亞的「開天殺價」可以成為降低轉播費用的轉機。